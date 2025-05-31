HDK heyetinden emeklilere ziyaret

Halkların Demokratik Kongresi (HDK) Eş Sözcüsü Meral Danış Beştaş’ın başkanlığındaki heyet, Tüm Emeklilerin Sendikası Genel Merkezi’ni ziyaret etti.

Görüşmede barış süreci, Kürt sorunu, kayyum politikaları ve emeklilerin örgütlenme ihtiyacı masaya yatırıldı.

HDK heyeti, barış sürecini “Barış ve Demokratik Türkiye” hedefiyle tanımlarken, hükümetin süreci yalnızca “terörün bitmesi” ekseninde ele almasının yetersiz olduğunu vurguladı.

Kürt sorununun yalnızca güvenlik eksenli bir meseleye indirgenemeyeceği belirtilerek iktidarın daha şeffaf ve somut adımlar atması gerektiği ifade edildi. Beştaş ve beraberindeki heyet, barış sürecinde esas olanın karşılıklı güven, kararlılık ve halkın iradesi olduğunu söyledi.

Heyet, Türkiye'de uzun süredir devam eden kayyum atamaları, baskılar ve tutuklamaların sona ermesi gerektiğini dile getirirken bu uygulamaların barış sürecinin önündeki engellerden biri olduğuna dikkat çekti.

Emeklilerin dağınık ve örgütsüz durumda olduğuna işaret eden HDK, kendi bünyelerinde bir “yaşlılar ve emekliler meclisi” oluşturduklarını ve Tüm Emeklilerin Sendikası ile ortak çalıştay, konferans ve forumlar yapma konusunda istekli olduklarını belirtti.

Sendika yetkilileri ise, Türkiye’deki anti-demokratik uygulamalara dikkat çekerek, ifade özgürlüğünün kısıtlandığı, belediyelere kayyumların atandığı ve muhalefetin susturulduğu bir ortamda demokratik açılımlara dair umutların zayıfladığını ifade etti. Emeklilerin sendika kurma ve örgütlenme hakkı başta olmak üzere, 5510 sayılı yasa, intibak ve kademeli emeklilik gibi konularda yasal düzenlemelerin yapılması gerektiğini vurgulayan sendika temsilcileri, alandaki eylem ve etkinliklerde dayanışma çağrısında bulundu.

HDK heyeti, emeklilerin taleplerini bildiklerini ve bu taleplerin savunucusu olacaklarını ifade ederek, her zaman destek ve dayanışma içerisinde olduklarını belirtti.