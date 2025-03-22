HDK, Özgür Özel'i İstanbul'daki Newroz kutlamalarına davet etti

Halkların Demokratik Kongresi, (HDK) yarın İstanbul'da yapılacak Newroz kutlamalarına CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i davet etti.

Konuyla ilgili Mezopotamya Ajansı’na konuşan HDK Eş Sözcüsü Ali Kenanoğlu, Newroz'u HDK öncülüğünde bütün emek ve demokrasi güçleriyle yapacaklarını ifade etti.

PKK lideri Abdullah Öcalan’ın yaptığı çağrıyı hatırlatan Kenanoğlu, "Bu anlamıyla bütün Kürt ve Ortadoğu coğrafyasında bir değişim ve dönüşüm Newroz'u olarak değerlendirmek gerekiyor. Bu anlamıyla bu Newroz'u, barış ve demokratik toplum Newroz'u olarak ifade ediyoruz. 100 yılın başlangıç Newroz'u desek belki eksik bir şey söylememiş oluruz" diye konuştu.

"İMAMOĞLU İSTANBUL HALKININ İRADESİDİR"

Halkı Newroz'a katılmaya çağıran Kenanoğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının darbe olduğunu belirtti ve şunları söyledi:

"İstanbul Newrozu'nu, İstanbul'un kendi iradesine sahip çıkma Newroz'u olarak değerlendirmek gerekiyor. Biz HDK olarak, parti ve bileşenlerimizle Saraçhane'deydik. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile de görüştük. Kendilerine bu Newroz'un halkın iradesine sahip çıkma ve darbelere karşı demokratik toplumu oluşturma Newroz'u olması gerektiğini ifade ettik. Sonuçta İmamoğlu İstanbul halkının iradesidir ve bir darbeyle karşı karşıyadır. Biz de CHP ziyaretimizde bütün CHP yetkililerine bunu ifade ettik ve kendilerini Newroz'a davet ettik."