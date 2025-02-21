HDK soruşturması: Gözaltına alınan 27 kişi tutuklandı, 13 kişiye ev hapsi verildi

Halkların Demokratik Kongresi'ne (HDK) karşı düzenlenen İstanbul merkezli operasyonlarda gözaltına alınan kişilerin savcılık ifadeleri tamamlandı.

Savcılıkta ifadeleri alınan şüphelilerin 35’i tutuklama, 13'ü ise 'ev hapsi' talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.​​​​​​​

2 kişi hakkında ise haklarında karakolda imza atma ve yurt dışına çıkma yasağı şeklinde adli kontrol tedbirleri uygulanması talep edildi.

27 KİŞİ TUTUKLANDI

27 kişi hakkında tutuklama kararı çıktı.

Tutuklanan isimler şöyle: Ercüment Akdeniz, Elif Akgül, Yıldız Tar İlknur Melengeç, Mehmet Saltoğlu, Ayşe Panuş, Atila Özdoğan, Ece Yıldız Karabacak, Özlem Feza Sezer Bayram, Yakup Kadri Karabacak, Aynur Cengiz, Ayşe Bengi Çelik, Dilek Posl, Erkin Barın Göylüler, Kardelen Taş, Melek Kızılcaok, Şengül Erdoğan, Pınar Aydınlar, Zeysu Fakir, İbrahim Halit Elçi, Alya Akkuş, Esengül Demir, Melih Kayhan Pala, Osman Zorba, Saime Oğuzhan, Sema Barbaros Durmuş ve Semiha Şahin.

Filiz Çay, Mürvet Hande Bultan ve Duygu Karadayı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen 35 kişinin isimleri şu şekilde:

Duygu KARADAYI

Elif AKGÜL

Filiz ÇAY

İlknur MELENGEÇ

Mürvet Hande BULTAN

Atila ÖZDOĞAN

Ece YILDIZ KARABACAK

Özlem Feza SEZER BAYRAM

Ahmet SAYMADİ

Emrecan BAYRAM

Gülsüm AĞAOĞLU

Ercüment AKDENİZ

Erkin Barin GÖYNÜLÜLER

Kardelen TAŞ

Ayşe Bengi ÇELİK

Şengül ERDOĞAN

Aynur TOKMAKTEPE

Melek KIZILOCAK

Dilek POSL

Esengül DEMİR

Osman ZORBA

Sema BARBOROS DURMUŞ

Semiha ŞAHİN

Melih Kayhan PALA

Pınar AYDINLAR

Mehmet SALTOĞLU

Saime OĞUZHAN

İbrahim Halit ELÇİ

Tarık YILDIZ

Ayşa PANUŞ

Zeysu FAKİR

Şenol KARAKAŞ

Alya AKKUŞ

Yakup Kadri KARABACAK

Berfin AZDAL

18 Şubat Salı günü düzenlenen operasyonlarda toplam 54 kişi gözaltına alınmıştı.

ADLİYE ÖNÜNDE DAYANIŞMA

İstanbul Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri, salı günü HDK’ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sevk edildiği Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi önünde açıklama yaptı.

"DEMOKRASİ MÜCADELESİNDEN GERİ ADIM ATMAYACAĞIZ"

Basın açıklamasında ilk sözü HDK Eş sözcüsü ve DEM Parti Milletvekili Meral Danış Beştaş aldı ve şunları söyledi:

“Neden 14 yıl sonra HDK hedef alındı? Bu ülkede yargı bağımsız ve tarafsız değil ama özgür de değil; hakimler de özgür değil. Hiçbirimizin özgür olması onların işine gelmez. Belediye başkanları daha kürsüden inmeden İstanbul Başsavcılığı soruşturma açılıyor. Yıllardır devam eden bir mahkeme Van Belediyesi’ne kayyım atamak için apar topar sonuçlandırılıyor. Türkiye’de Kürt meselesi ve demokrasi birbirinden ayrı düşünülemez. HDK sadece meclislerden ibaret değil, HDK milyonlardır ve biz demokrasi mücadelesinden bir adım geri atmayacağız.”

“Adalet Bakanı Tunç’a buradan sesleniyorum: Kayyımlara yönelik açıklamanız hukuksuzdur” diyen Beştaş, “2011’de kuruluşu ilan eden HDK’ye 2025’te soruşturma açılmasındaki acizliği görüyoruz. Mihalefet güçlerini parçalamaya çalıştıklarını görüyoruz. Tüm arkadaşlarımız serbest bırakılana kadar durmayacağız, soluklanmayacağız, direneceğiz” ifadeleri kullanıldı.

DEM Parti Milletvekili ve SODAP Sözcüsü Kezban Konukçu ise “Kongremiz ve partimiz bu denli saldırıya uğruyorsa kaybedeceklerini gördükleri içindir. Sonlarını burada gördükleri için ekmek ve barış mücadelesine saldırıyorlar ama biz mutlaka kazanacağız” şeklinde konuştu.

ALPER TAŞ: DAYANIŞMAK İÇİN BURADAYIZ

SOL Parti MYK Üyesi Alper Taş da söz alarak “Biz HDK bileşeni değiliz ama dayanışma için buradayız” dedi.

"Abdullah Öcalan ile Orta Doğu’da barış müzakeresi yapanlar burada kent uzlaşısını cezalandıramaz" diyen Taş, "Bizi yıllardır tutukluyorsunuz ama ne değişti? Kim korkuyor? Madem bu iktidar güçlü neden bu işlerin peşinde koşuyor. Demek ki iktidar güçsüz ve korku içinde. AKP-MHP iktidarına karşı birleşik bir muhalefeti inşa etmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Ne yaparsanız yapın bu halkı teslim alamayacaksınız!



Tek adam rejiminin baskı ve zorbalık düzenine karşı bir aradayız!#omuzomuza#AdaletİçinÇağlayana pic.twitter.com/MTPoDBkkBI — SOL Parti İstanbul (@solpartistanbul) February 21, 2025

"MUHALEFETİ BÖLMEK İSTİYORLAR"

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ise şöyle konuştu:

“Belediye başkanları, siyasetçiler, sanatçılar, akademisyenler, belediye meclis üyelerimiz tutuklanıyor. Yönetme becerisini kaybetmiş iktidar yönetim beceriksizliğinin üstünü kapatmaya çalışıyor. Vatandaşın can ve mal güvenliğini sağlayamayan bir iktidarla karşı karşıyayız. Adalet ve refah sağlayamayan bir iktidarla karşı karşıyayız. Ya benim arkama hizalan ya da seni tutuklar ve sustururum diyorlar. Aynı anda hem işçi sınıfıyla hem iş verenlerle kavga eden bir iktidarla karşı karşıyayız. Siyasallaştırdıkları yargıyla siyaseti dizayn etmek, muhalefeti bölmek istiyorlar. Talebimiz şudur: 54 arkadaşımızın bir an önce serbest bırakılması gerekmektedir. İktidar değişmeden Türkiye’ye demokrasi ve adalet gelmez. Bunun içim hep birlikte mücadele etmemiz gerekiyor.”

Ev baskınlarında DBP, DEM Parti, Devrimci Parti, EMEP, ESP, HDK, SYKP, Yeşil Sol Parti üyesi çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanların arasında EMEP İstanbul İl Başkanı Sema Barbaros, DEM Parti MYK üyesi Mehmet Saltoğlu, DEM Parti Iğdır İl Başkanı Alya Akkuş, SYKP PM üyeleri Halit Elçi ve Ahmet Saymadi, Yeşil Sol Parti MYK üyesi Naci Sönmez, Av. Yıldız İmrek, gazeteciler Yıldız Tar, Elif Akgül, Ender İmrek ve Ercüment Akdeniz ile müzisyen Pınar Aydınlar, ressam Taner Güven ve senarist Ayşe Bengi de var.