HDK soruşturması: Gözaltına alınan 30 kişi tutuklandı, 13 kişiye ev hapsi verildi

Halkların Demokratik Kongresi'ne (HDK) karşı 18 Şubat Salı günü düzenlenen İstanbul merkezli operasyonlarda ev baskınlarıyla gözaltına alınan 54 kişiden 30'u tutuklandı.

10 ilde yapılan operasyonlarda gözaltına alıınan kişilerden 51'i adliyeye sevk edilirken aralarında gazeteciler Ercüment Akdeniz, Elif Akgül, Yıldız Tar'ın da bulunduğu 30 kişi tutuklandı. 13 kişiye ev hapsi cezası verilirken 7 kişi adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Soruşturma kapsamında tutuklanan isimler şöyle:

Atila Özdoğan, Ece Yıldız Karabacak, Özlem Feza Sezer Bayram, Yakup Kadri Karabacak, Aynur Cengiz, Ayşe Bengi Çelik, Dilek Posl, Erkin Barın Göylüler, Kardelen Taş, Melek Kızılcaok, Şengül Erdoğan, Elif Akgül, İlknur Melengeç, Mehmet Saltoğlu, Ayşe Panuş, Ercüment Akdeniz, İbrahim Halit Elçi, Tarık Yıldız, Zeyfu Fakir, Alya Akkuş, Esengül Demir, Melih Kayhan Pala, Osman Zorba, Pınar Aydınlar, Saime Oğuzhan, Sema Barbaros Durmuş, Semiha Şahin, Ahmet Saymadi, Berfin Azdal ve Emrecan Bayram.

Gözaltına alınan 54 kişi 72 saat gözaltında tutulurken 35 kişi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmişti.

ADLİYE ÖNÜNDE DAYANIŞMA

Savcılığıa sevk edilenlen isimlerinin ifadeleri sürerken HDK'ye yönelik operasyona tepki gösteren siyasi parti ve sendika temsilcileri, dayanışma için Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde bir araya gelmişlerdi. Adliye önünde konuşan DEM Parti Milletvekili ve HDK Eş sözcüsü Meral Danış Beştaş ''demokrasi mücadelesine devam etme" mesajı vermişti.

HDK bileşeni olmamalarına rağmen dayanışma için adliye önüne geldiklerini belirten SOL Parti MYK Üyesi Alper Taş "AKP-MHP iktidarına karşı birleşik bir muhalefeti inşa etmeliyiz" derken CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ise "İktidar değişmeden Türkiye’ye demokrasi ve adalet gelmez. Bunun içim hep birlikte mücadele etmemiz gerekiyor" ifadelerini kullanmıştı.