HDK soruşturmasında tutuklanan 3 kişi tahliye edildi

Halkların Demokratik Kongresi (HDK) soruşturması kapsamında tutuklanan 3 kişi tahliye edildi.

21 Şubat’ta "Örgüt üyesi olmak" iddiasıyla Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi’nde tutuklu bulunan HDK Genel Meclis üyesi Esengül Demir, DEM Parti MYK üyesi Semiha Şahin ve gazeteci Saime Oğuzhan hakkında tensiple tahliye kararı verildi. Tahliye edilenler hakkında, yurtdışı yasağı adli kontrol şartı uygulandı.

Haklarında tahliye kararı verilen üç kadın dün akşam saatlerinde bulundukları Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi’nden serbest bırakıldı.

Aynı soruşturma kapsamında tutuklanan sanatçı Pınar Aydınlar da 13 Mayıs'ta tahliye edilmişti. Pınar Aydınlar'ın "imza atmak" adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verilnişti.

18 Şubat'ta gözaltına alınan ve 21 Şubat günü tutuklananlar arasında EMEP İstanbul İl Başkanı Sema Barbaros, DEM Parti MYK üyesi Mehmet Saltoğlu, DEM Parti Iğdır İl Başkanı Alya Akkuş, SYKP PM üyeleri Halit Elçi ve Ahmet Saymadi, Yeşil Sol Parti MYK üyesi Naci Sönmez, gazeteciler Yıldız Tar, Elif Akgül ve Ercüment Akdeniz ile ressam Taner Güven, hukukçu Nurcan Kaya ve senarist Ayşe Bengi de bulunuyor.