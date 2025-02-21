HDK'ye operasyon: Ev baskınlarıyla gözaltına alınan 35 kişi için tutuklama talebi

Halkların Demokratik Kongresi'ne (HDK) karşı düzenlenen İstanbul merkezli operasyonlarda gözaltına alınan kişilerin savcılık sorguları tamamlandı.

Savcılıkta ifadeleri alınan şüphelilerin 35’i tutuklama, 13'ü 'ev hapsi', 2'si ise haklarında karakolda imza atma ve yurt dışına çıkma yasağı şeklinde adli kontrol tedbirleri uygulanması istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.​​​​​​​

İstanbul Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri, salı günü HDK’ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltında alınan 54 kişinin sevk edildiği Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi önünde açıklama yaptı.

"DEMOKRASİ MÜCADELESİNDEN GERİ ADIM ATMAYACAĞIZ"

Basın açıklamasında ilk sözü HDK Eş sözcüsü Meral Danış Beştaş aldı ve şunları söyledi:

“Neden 14 yıl sonra HDK hedef alındı? Bu ülkede yargı bağımsız ve tarafsız değil ama özgür de değil; hakimler de özgür değil. Hiçbirimizin özgür olması onların işine gelmez. Belediye başkanları daha kürsüden inmeden İstanbul Başsavcılığı soruşturma açılıyor. Yıllardır devam eden bir mahkeme Van Belediyesi’ne kayyım atamak için apar topar sonuçlandırılıyor. Türkiye’de Kürt meselesi ve demokrasi birbirinden ayrı düşünülemez. HDK sadece meclislerden ibaret değil, HDK milyonlardır ve biz demokrasi mücadelesinden bir adım geri atmayacağız.”

“Adalet Bakanı Tunç’a buradan sesleniyorum: kayyımlara yönelik açıklamanız hukuksuzdur” diyen Beştaş, “2011’de kuruluşuu ilan eden HDK’ye 2025’te soruşturma açılmasındaki acizliği görüyoruz. Mihalefet güçlerini parçalamaya çalıştıklarını görüyoruz. Tüm arkadaşlarımız serbest bırakılana kadar durmayacağız, soluklanmayacağız, direneceğiz” ifadeleri kullanıldı.

DEM Parti Milletvekili ve SODAP Sözcüsü Kezban Konukçu ise “Kongremiz ve partimiz bu denli saldırıya uğruyorsa kaybedeceğini gördüğü içindir” diyen Konukçu, “Sonlarını burada gördükleri için ekmek ve barış mücadelesine saldırıyorlar. Ama biz mutlaka kazanacağız” şeklinde konuştu.

ALPER TAŞ: DAYANIŞMAK İÇİN BURADAYIZ

SOL Parti MYK Üyesi Alper Taş da söz alarak “Biz HDK bileşeni değiliz ama dayanışma için buradayız” dedi.

"Abdullah Öcalan ile Orta Doğu’da barış müzakeresi yapanlar burada kent uzlaşısını cezalandıramaz" diyen Taş, "Bizi yıllardır tutukluyorsunuz ama ne değişti? Kim korkuyor? Madem bu iktidar güçlü neden bu işlerin peşinde koşuyor. Demek ki iktidar güçsüz ve korku içinde. AKP-MHP iktidarına karşı birleşik bir muhalefeti inşa etmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Ne yaparsanız yapın bu halkı teslim alamayacaksınız!



Tek adam rejiminin baskı ve zorbalık düzenine karşı bir aradayız!#omuzomuza#AdaletİçinÇağlayana pic.twitter.com/MTPoDBkkBI — SOL Parti İstanbul (@solpartistanbul) February 21, 2025

"MUHALEFETİ BÖLMEK İSTİYORLAR"

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik şöyle konuştu:

“Belediye başkanları, siyasetçiler, sanatçılar, akademisyenler, belediye meclis üyelerimiz tutuklanıyor. Yönetme becerisini kaybetmiş iktidar yönetimbeceriksizliğinin üstünü kapatmaya çalışıyor. Vatandaşın can ve mal güvenliğini sağlayamayan bir iktidarla karşı karşıyayız. Adalet ve refah sağlayamayan bir iktidarla karşı karşıyayız. Ya benim arkama hizalan ya da seni tutuklar ve sustururum diyorlar. Aynı anda hem işçi sınıfıyla hem iş verenlerle kavga eden bir iktidarla karşı karşıyayız. Siyasallaştırdıkları yargıyla siyaseti dizayn etmek, muhalefeti bölmek istiyorlar. Talebimiz şudur: 54 arkadaşımızın bir an önce serbest bırakılması gerekmektedir. İktidar değişmeden Türkiye’ye demokrasi ve adalet gelmez. Bunun içim hep birlikte mücadele etmemiz gerekiyor.”

Ev baskınlarında DBP, DEM Parti, Devrimci Parti, EMEP, ESP, HDK, SYKP, Yeşil Sol Parti üyesi çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanların arasında EMEP İstanbul İl Başkanı Sema Barbaros, DEM Parti MYK üyesi Mehmet Saltoğlu, DEM Parti Iğdır İl Başkanı Alya Akkuş, SYKP PM üyeleri Halit Elçi ve Ahmet Saymadi, Yeşil Sol Parti MYK üyesi Naci Sönmez, Av. Yıldız İmrek, gazeteciler Yıldız Tar, Elif Akgül, Ender İmrek ve Ercüment Akdeniz ile müzisyen Pınar Aydınlar, ressam Taner Güven ve senarist Ayşe Bengi de var.