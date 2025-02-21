HDK'ye yönelik soruşturma: Hayatını kaybedenlerin isimleri de dosyada

İstanbul merkezli 10 kentte 18 Şubat'ta düzenlenen ev baskınlarında 53 kişinin gözaltına alınmasına dönük devam eden soruşturmaya ilişkin gelişmeler sürüyor.

MA'da yer alan habere göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Halkların Demokratik Kongresi’ne (HDK) dönük başlattığı soruşturma kapsamında 18 Şubat'ta yapılan ev baskınlarında aralarında gazeteci, sendikacı, sanatçı ve siyasetçilerin de olduğu 53 kişi gözaltına alındı.

Soruşturma, 2022 yılında HDK’ye dönük Tekirdağ merkezli başlatılan ve o dönemde 36 kişinin tutuklandığı dosyaya dayandırılıyor.

Gözaltına alınanlara, emniyet ifadelerinde HDK’nin faaliyetleri, toplantıları, konferans ve etkinliklerine katılıp katılmadıkları soruldu.

İSTANBUL'DAN 1640 İSİM VAR

4 bin 753 kişi hakkında "örgüt üyeliği" iddiasıyla soruşturma başlatıldığı öğrenilirken, İstanbul merkezli soruşturma bin 640 kişinin ismi geçiyor.

HDK’nin kuruluş döneminde yer alan isimlerin ağırlıklı olduğu soruşturma kapsamında, aralarında hayatını kaybeden isimlerin de olması dikkat çekti. Soruşturma kapsamında listede adı geçen isimlerden biri, 2023 yılında İstanbul’da kalp krizi sonucu yaşamını yitiren siyasetçi Fener Günana.

Soruşturma, 2022 yılına dayandırılmasına rağmen, 2016 yılından bu yana Marmara Cezaevi’nde (Silivri) tutuklu bulunan Ali Deniz Kılıç’ın da ismi dosyada geçiyor.

DTK TÜZÜĞÜ

Soruşturmada, HDK’nin basına açık eylem ve etkinlikleri "illegalize" edilirken, dosyada HDK tüzüğünün, Demokratik Toplum Kongresi’nin (DTK) tüzüğü ile benzerlikler olduğu savunularak, suçlama konusu yapıldı.