HDK’den BirGün’e destek ziyareti

BirGün/Ankara

HDK Eş Sözcüsü Meral Danış Beştaş, HDK Genel Meclis üyesi Celal Fırat ve beraberindeki heyet BirGün Gazetesi Ankara Bürosu’nu ziyaret etti.

BirGün yöneticileri Berkant Gültekin, Uğur Koç ve Yaşar Gökdemir’in gözaltına alınması dolayısıyla Ankara Bürosu’nu ziyaret eden HDK heyeti, BirGün’e destek mesajlarını iletti.

Hukuksuz saldırılara karşı her zaman BirGün’ün yanında olduklarını ifade eden Beştaş, “Türkiye’nin önünü açacak tek nokta birlikte mücadele etmek. Devrimcilik umudu büyütmektir” dedi.