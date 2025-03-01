HDK’den Öcalan'ın çağrısına destek

Halkların Demokratik Kongresi (HDK), PKK lideri Abdullah Öcalan'ın açıklamasına ve örgüte yaptığı fesih çağrısına destek verdi.

HDK'nin açıklamasında "Kürt meselesinin barışçıl temelde çözülmesinin, demokratik dönüşüme sağlayacağı katkının farkındayız" denildi ve "ifade özgürlüğünün sağlandığı ve örgütlenme hakkının önündeki engellerin kaldırıldığı bir siyasal iklimin inşası için gerekli sorumluluğu alacağımızı belirtiyoruz" ifadeleri kullanıldı.

SORUMLULUK ÇAĞRISI

HDK'nin açıklaması şu şekilde sonlandırıldı:

"Demokratik uzlaşı kültürünün hâkim olması için gerekli tüm adımların ilgili taraflarca atılması gerektiğinin önemle altını çiziyoruz. Barış aklının toplumsallaşması için tüm siyasal çevreleri, emek, kadın, gençlik ve ekoloji hareketlerini, halkları ve inançları, hep birlikte sürecin gerektirdiği sorumluluğu almaya davet ediyoruz."