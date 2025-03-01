Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

HDK’den Öcalan'ın çağrısına destek

PKK lideri Abdullah Öcalan'ın çağrısına destek veren HDK tarafından yapılan açıklamada, "Kürt meselesinin barışçıl temelde çözülmesinin, demokratik dönüşüme sağlayacağı katkının farkındayız" denildi.

Güncel
  • 01.03.2025 16:44
  • Giriş: 01.03.2025 16:44
  • Güncelleme: 01.03.2025 16:51
Kaynak: Haber Merkezi
HDK’den Öcalan'ın çağrısına destek

Halkların Demokratik Kongresi (HDK), PKK lideri Abdullah Öcalan'ın açıklamasına ve örgüte yaptığı fesih çağrısına destek verdi.

HDK'nin açıklamasında "Kürt meselesinin barışçıl temelde çözülmesinin, demokratik dönüşüme sağlayacağı katkının farkındayız" denildi ve "ifade özgürlüğünün sağlandığı ve örgütlenme hakkının önündeki engellerin kaldırıldığı bir siyasal iklimin inşası için gerekli sorumluluğu alacağımızı belirtiyoruz" ifadeleri kullanıldı.

SORUMLULUK ÇAĞRISI

HDK'nin açıklaması şu şekilde sonlandırıldı:

"Demokratik uzlaşı kültürünün hâkim olması için gerekli tüm adımların ilgili taraflarca atılması gerektiğinin önemle altını çiziyoruz. Barış aklının toplumsallaşması için tüm siyasal çevreleri, emek, kadın, gençlik ve ekoloji hareketlerini, halkları ve inançları, hep birlikte sürecin gerektirdiği sorumluluğu almaya davet ediyoruz."

Sırrı Süreyya Önder: 3 aylık sürede her şeyin düzenlenmiş olmasını ümit ediyoruz
Tuncer Bakırhan, çağrının ardından Bahçeli ile konuştuklarını açıkladı
PKK: Ateşkes ilan ediyoruz
BirGün'e Abone Ol