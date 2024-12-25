HDK’nin yanında 200 bin paralı savaşçı savaşıyor

Doğu Afrika ülkesi Sudan’da ordu ve ordudan kopan Hızlı Destek Birimleri (HDK) arasındaki çatışmalar, ülkenin birçok eyaletinde devam ediyor. 15 Nisan 2023’ten bu yana ordu ve bir zamanlar ona bağlı olan HDK arasında askeri reform ve entegrasyon gibi konulardaki anlaşmazlıklar nedeniyle süren çatışmaların sona ermesi için başlatılan tüm çözüm girişimleri sonuçsuz kaldı.

Birleşmiş Milletlere (BM) göre, çatışmalar sonucu 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti, ülkeden ayrılanların sayısı 3 milyonu geçti, 9 milyona yakın kişi ülke içinde yerinden edildi. 25 milyondan fazla kişi ise insani yardıma muhtaç durumda.

Sudan Başsavcısı el-Fatih Muhammed İsa Tayfur, orduya karşı 20 aydır çatışan Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK) saflarında 200 binden fazla paralı savaşçının yer aldığına dair raporlar olduğunu söyledi.