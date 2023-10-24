HDP: AKP, Savur'daki misafirhaneye 600 asker ve polisin ikametgah kaydını yaptırdı

HDP, 2019 yerel seçimlerinde belediyeyi 764 oy farkla kazandığı Savur ilçesinde, 'misafirhane' olduğu belirtilen adrese 600 asker ve polisin ikametgah kaydının yapıldığını söyledi.

Yerel seçimlere yaklaşık 5 ay kala HDP, 2019'da 764 oy farkla kazandığı Mardin'in Savur ilçesinde farklı adreslere son bir ay içinde 600 polis ve askerin ikametgah kaydının yapıldığını öne sürdü.

Konuya dair Mezopotamya Ajansı'na (MA) konuşan Halkların Demokratik Partisi (HDP) İlçe Eşbaşkanı Selahattin Önder, polis-asker kaydının yapıldığına İlçe Nüfus Müdürlüğü’nde şahit olduğunu aktardı.

"MİSAFİRHANEYE 600 KAYIT"

AKP'nin ilçe belediyesini kazanmak için kente asker-polis kaydı yaptırdığını söyleyen Önder, "Bu yapılan kayıtlar bizim bildiklerimiz. 2019 seçimlerinde yaklaşık bin 500 oy bu şekilde dışarıdan getirilmişti. Şimdi de aynısını yapmak istiyorlar. Bugün taşınan 600 kişiye ben bizzat şahit oldum” dedi.

Önder, kayıtların 'misafirhane' adlı bir adrese yapıldığına işaret ederek, "Kanuna göre misafirhanede kayıt yapılamaz. Misafirlerin kalabileceği, ailelerin kaydının yapılamayacağı yerlerdir" diye konuştu.

"KAYMAKAM MUHTARLARI TOPLADI"

Önder, ilçeye yeni atanan kaymakam ve kayyum Fatih Çevik’in muhtarları topladığını, köylerine hizmet yapılmadığını söyleyen muhtarlara “Köyünüzden oy çıkmamış. Oy çıkmayınca hizmet de yok” çıkıştığını, AKP'ye oy vermeyenleri ise "oylarını devlete vermemekle" suçladığını söyledi.

Önder, tüm bu yaşananların yerel seçimlerle bağlantılı olduğuna işaret ederek, "Şimdiden anlaşılıyor ki yapılacak seçimler şaibeli olacak” dedi. Önder, oy kaydırmaya karşı gerekli başvuruları yapacaklarını ve kaymakamın muhtarlara yaklaşımını da kabul etmeyeceklerini vurguladı.

İLÇEDEKİ OY DAĞILIMI

Son 5 yılda yapılan seçimlerine göre; ilçenin 16 bin ile 16 bin 500 arasında değişen seçmeni bulunuyor. 31 Mart 2019 tarihinde yapılan yerel seçimlerde HDP, 5 bin 765 oy aldı. AKP ise, 5 bin 1 oyda kaldı. Aradaki oy farkı sadece 764 oldu.

14 Mayıs 2023’te yapılan genel seçimlerde ise Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi (Yeşil Sol Parti), 5 bin 560 oy aldı. AKP ise, 4 bin 216 oyda kaldı.

İki seçim göz önünde bulundurulduğunda son yapılan 'seçmen taşıma' işlemi, kentteki seçim sonuçlarını doğrudan etkileyebilir.