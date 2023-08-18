HDP'den Diyanet İşleri Başkanlığı hakkında suç duyurusu

HDP, Kobani Davası'na müdahil olma talebinde bulunan Diyanet İşleri Başkanlığı hakkında hakaret, görevi kötüye kullanma, halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama, nefret ve ayrımcılık suçları sebebiyle suç duyurusunda bulunduğunu duyurdu.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Diyanet İşleri Başkanlığı hakkında suç duyurusunda bulundu.

HDP'nin Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonu tarafından yapılan suç duyurusunda Diyanet İşleri Başkanlığı'na hakaret, görevi kötüye kullanma, halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama, nefret ve ayrımcılık suçları suçlamaları yöneltildi.

Konuya ilişkin HDP'den yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonumuz, skandal bir dilekçeyle Kobanî Kumpas Davasına müdahil olmak isteyen Diyanet İşleri Başkanlığı hakkında Hakaret, Görevi Kötüye Kullanma, Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama, Nefret ve Ayrımcılık Suçu işlediği gerekçesiyle duyurusunda bulundu."

NE OLMUŞTU?

Diyanet İşleri Başkanlığı geçtiğimiz günlerde 18'i tutuklu 108 siyasetçinin yargılandığı Kobani Davası'na katılma talebinde bulunarak sanıkların cezalandırılmasını istemişti.