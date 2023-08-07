HDP Parti Meclisi toplandı: Kongre tarihinin netleşmesi bekleniyor

HDP'nin Parti Meclisi (PM) toplantısı başladı. Toplantı öncesi basın toplantısı düzenleyen HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, PM'nin ana gündem maddesinin olağanüstü kongre kararı alınması olduğunu ve HDP'nin birikimini Yeşil Sol Parti'ye aktaracağını söyledi.

Seçimlerin ardından 'özeleştiri' süreci başlatan HDP'de kongre yaklaşıyor. Halk buluşmalarını tamamlayan ve çalıştayları başlatan HDP, bugünkü PM toplantısı sonrası kongre tarihini de netleştirmeyi planlıyor.

Toplantı öncesi partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenleyen HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, PM toplantısı için, "Tarihsel önemde kararlar almak üzere tartışma yürüteceğiz" dedi.

Sancar, "Ana gündemimiz, PM'nin olağanüstü kongre kararı alması olacak. Bu tartışmalardan HDP'nin, kurumsal varlığı devam edecek şekilde birikimini Yeşil Sol’a aktarmanın yöntemleri tartışılacak" diye konuştu.

Güncel gelişmeler ve Akbelen'de yaşanan çevre katliamı hakkında da değerlendirmelerde bulunan Sancar, şunları söyledi:

"Bir avuç sermayedarın servetine servet kattığı süreçte herkesin krizden etkilendiğini söylemek halkla alay etmektir. Emek sömürüsü aldı başını gidiyor, yağmacı bir düzenin bütün unsurları her alanda hayata geçiriliyor. Doğanın da bu ilkel birikim modeline uygun şekilde yok edildiğini görüyoruz."

Duruşmaları bugün de devam edecek Kobani Davası'na Diyanet'in müdahil olmak için gönderdiği mektubu da eleştiren Sancar, Diyanet'i, "Müdahillik dilekçesi adı altında IŞİD zihniyetin devamı olabilecek bir mektup ortaya koydular" sözleriyle eleştirdi.

HDP'de 1-2 ay içinde yapılması beklenen kongrede mevcut eş başkanlar Mithat Sancar ve Pervin Buldan tekrar aday olmayacaklarını duyurmuşlardı.