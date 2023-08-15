HDP’den İmamoğlu yorumu: Bir suda iki defa yıkanılır mı?

İmamoğlu’nun ‘İstanbul İttifakı’ çağrısını değerlendiren HDP Genel Başkan Yardımcısı Emirali Türkmen, ittifakları bugünden konuşmanın yanlış olduğunu söyledi. Türkmen, "Geçmiş seçimleri düşününce şu söz de akla geliyor; ‘Bir suda iki defa yıkanılır mı?' Bizim için önemli olan HDP’nin politik çizgisini büyütmek" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “İstanbul için yola çıktığını” ve partiler üstü bir ittifak kurmayı amaçladığını açıklamasının ardından HDP Seçim İşleri Komisyonundan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Emirali Türkmen, “ittifaklar meselesini bugünden tartışmanın yanlış olacağını” söyledi.

Parti olarak seçim sonrası sahici bir muhasebe yapmaya çalıştıklarını ifade eden HDP’li Türkmen, “Geçmiş belediye seçimleri ve son genel seçimler bu muhasebenin bir parçası. Sağlıklı bir geçmiş seçim muhasebesi yapmadan geleceğe dönük eğilim oluşturmak yanlış olur. Dolayısıyla ittifaklar meselesini bugünden tartışmanın da yanlış olduğu kanaatindeyim” diye konuştu.

Gazete Duvar'dan Ceren Bayar'a konuşan Türkmen, “Şu bir gerçek ki biz tek adam rejimini yıkma mücadelesinden de üçüncü yol siyasetimizi güçlendirme amacımızdan da vazgeçmeyiz. Seçimler elbette önemli uğraklardır ama biz Emek Özgürlük İttifakı’nı nasıl genişleteceğimizi, mücadele odaklarını neyin üzerine kurmamız gerektiğini daha fazla önemsiyor ve tartışıyoruz” dedi.

"HER TÜRLÜ ORTAK MÜCADELE ARAYIŞI ÖNEMLİ"

Seçimleri ve ittifakları konuşacak zamanın da geleceğini kaydeden HDP’li Türkmen, “Önemli olan seçimlerden önce örgütlenmek, toplumsal mücadeleyi yükseltmek, halkın taleplerini sahiplenmek. Bunları yapmadan seçim konuşmak çok doğru değil. Ama tabii ki her türlü ortak mücadele arayışı önemli” ifadelerini kullandı.

Seçimler ve ittifaklarla ilgili yaz boyunca süren halk toplantılarında uzun tartışmalar gerçekleştirdiklerini ve yaklaşan konferanslarda da bu konuların önemli gündemler olacağını belirten Türkmen, “Bir ittifak olacak mı, olursa nasıl bir ittifak olacak? Bu sorunun cevabını kongreden sonra, parti yöneticisi seçilecek yeni arkadaşlar verecek. Halk toplantıları, atölyeler ve konferanslarda ortaya çıkan politik çizgi üzerinden yeni dönemi inşa edecekler” diye konuştu.

"ÖNCELİĞİMİZ HDP’NİN POLİTİK ÇİZGİSİNİ BÜYÜTMEK"

Geçmiş seçimlerdeki “aday çıkarmama” deneyimlerini de hatırlatan Türkmen, “Geçmiş seçimleri düşününce şu söz de akla geliyor; ‘Bir suda iki defa yıkanılır mı?' Bizim için önemli olan HDP’nin politik çizgisini büyütmek. Bu çizgiyi, bu çizgiye yakın siyasal çizgilerle büyütmeyi birinci öncelik olarak görürüz” ifadelerini kullandı.