HEAŞ: "Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşların yüzde 5'i iptal edilecek"

İstanbul'da bu gece yarısı beklenen kuvvetli yağışla ilgili Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yapılacak uçuşların yüzde 5'inin iptal edileceği açıklandı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nı işleten Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş (HEAŞ) beklenen olumsuz meteorolojik koşullarla ilgili açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabındaki duyuruya göre Cuma günü 15.00'e kadar olan uçuşların yüzde 5'inin iptal edileceği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Sabiha Gökçen Havalimanı'nda beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle; MADKOM kararı ile 26.07.2024 tarihinde saat 15:00’e kadar olan uçuşların %5’i iptal edilecektir. Tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu, ilgili havayolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir”

İstanbul ve çevresinde beklenen kuvvetli yağışla ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğü, AKOM ve İstanbul Valiliği uyarılar yayınlamıştı. Aralıklarla etkili olması beklenen kuvvetli yağışın bu gece yarısı 00.00'da başlaması ve yarın öğleden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor."