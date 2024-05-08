Hedef 5 yıllık hasreti bitirmek: Final Four bileti için parkede

Fenerbahçe seride öne geçerek 5 yıllık Final Four hasretini sonlandırmak istiyor. Başantrenör Jasikevicius da, son 3 sezonda Barcelona ile yer aldığı Final Four’a bu kez de Fenerbahçe’yle gitme hedefinde.

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, THY Euroleague play-off serisi beşinci maçında Fransız ekibi Monaco ile deplasmanda karşılaşacak. Sarı-lacivertliler, seride öne geçerek 5 yıllık Final Four hasretini sonlandırmak istiyor.

THY Euroleague play-off serisi beşinci maçında Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, bugün TSİ 20.00’de Salle Gaston Medecin’de Monaco ile karşılaşacak. Geçen cuma günü İstanbul’da oynanan müsabakayı Fransız ekibi 65-62 kazanarak seriyi 2-2’ye getirdi. Bu akşam parkeden galip ayrılan takım Final Four biletini cebine koyacak.

Fenerbahçe, 2015-2019 yılları arasında üst üste 5 kez kaldığı Final Four’da 2017 yılında şampiyonluk yaşadı. Sarı-lacivertliler bu süreçte 3 kez de final oynadı. Fenerbahçe bugünkü mücadeleyi kazanması halinde bu başarıyı tekrarlayacak. 2020 yılında korona virüs sebebiyle sezon iptal edilirken, sonraki dönemlerde sarı-lacivertliler iki kez çeyrek final, bir kez de normal sezonda turnuvaya veda etti.

Fenerbahçe Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, son 3 sezonda Barcelona ile yer aldığı Final Four’a bu kez de Fenerbahçe’yle gitmenin hesaplarını yapıyor. Eşleşmenin Fransa’da oynanan ilk maçını Fenerbahçe 95-91 kazanırken, ikinci müsabakadan ev sahibi takım 93-88’lük skorla galip ayrıldı. İstanbul’daki serinin üçüncü karşılaşmasını sarı-lacivertliler 89-78 kazanırken, son maçta rakibine 65-62 mağlup oldu.

FINAL FOUR BERLİN’DE

THY Euroleague’de şampiyonu belirleyecek Final Four organizasyonu, Almanya’nın başkenti Berlin’de yapılacak. Dörtlü Final, 24-26 Mayıs’ta Berlin’de Mercedes-Benz Arena’da düzenlenecek. Play-off serisini 3-0’lık sonuçla geçen Real Madrid, Olympiakos-Barcelona eşleşmesinin galibi ile yarı finalde karşılaşacak. Diğer eşleşmeyi ise Monaco - Fenerbahçe ile Panathinaikos - Maccabi Tel Aviv maçlarının galibi oluşturacak.

İKİ TAKIMDAN ÖNE ÇIKANLAR

Euroleague’de bu sezon Fenerbahçe’de Nigel Hayes-Davis 14.3 sayı ve 4.8 ribaund ortalamalarıyla oynarken; Monaco’da Mike James 17.9 sayı, 5.1 asist ortalaması elde etti. Kırmızı-beyazlılarda Alpha Diallo 4.3 ribaund ortalaması ile ön plana çıkarken, sarı-lacivertlilerde Nick Calathes 4.9 asist ortalaması yakaladı.