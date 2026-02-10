Hedef alınan iki konser iptal edildi, Zorlu'daki bütün etkinlikler 2 gün boyunca yasaklandı

Zorlu PSM'de düzenlenmesi planlanan ve bir süredir gerici çevreler tarafından hedef gösterilen iki konser iptal edildi.

Beşiktaş Kaymakamlığı, Slaughter to prevail ve Behemoth'un vereceği konserlerin iptal edildiğini duyurdu.

Ayrıca Zorlu PSM'de bugün ve yarın yapılacak bütün etkinlikler yasaklandı.

"TOPLUMSAL DEĞERLERİMİZLE BAĞDAŞMAMASI NEDENİYLE..."

Kaymakamlığın açıklamasında "Etkinliklerin toplumsal değerlerimizle bağdaşmaması nedeniyle birçok toplum kesimi tarafından tepkiye neden olduğu tespit edilmiştir" dendi.

Rusya'da kurulan deathcore grubu Slaughter to prevail, bu akşam Zorlu PSM'den konser verecekti. Biletler biletinial'da satıldıktan sonra konser, verileceği gün iptal edildi.

Hem Behemoth hem de Slaughter to prevail grupları konser günleri yaklaştıkça gerici çevreler tarafından hedef alınmış, grupların 'satanist' oldukları öne sürülmüş ve konserlerin iptal edilmesi istenmişti.

GRUPTAN AÇIKLAMA

Slaughter to prevail grubunun vokalisti Alex Terrible, konserin iptal edilmesiyle ilgili kısa bir video çekerek 'satanist' olduklarına dair iddiaların yalan olduğunu söyledi. Terrible, "Ben Tanrı'ya inanıyorum. Burada misafiriz. Açıkçası ne diyeceğimi bilemiyorum, oldukça üzücü bir durum" dedi.

Slaughter To Prevail vokalisti Alex Terrible, konser iptali hakkında açıklama yaptı.



“Bu kesinlikle doğru değil. Ben Tanrı'ya inanıyorum.” pic.twitter.com/G6kKL9Gm6q — KPK MAG (@kapakmagazin) February 10, 2026

Aynı gerekçelerle Polonyalı death metal grubu Behemoth'un yarın aynı sahnede vereceği konser de iptal edildi. İki konserin duyurusu da Zorlu PSM'nin etkinlik takviminden ve web sitesinden kaldırıldı.

Behemoth, 2019'da İstanbul'da Volkswagen Arena’da konser vermişti.