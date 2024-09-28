Hedef gösterilen eğitimciye ceza

Muğla’nın Datça ilçesinde Datça Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde görev yapan Eğitim Sen üyesi iki öğretmen hakkında önce soruşturma açıldı daha sonra ise öğretmenlere maaş kesme ve kınama cezası verildi. Bir öğretmen ise Muğla ili içinde başka bir okula sürgün edildi.

Öğretmenler hakkında dersin işlenişi sırasında konuların gereği olarak söylenen sözler, değinilen şiir ve kitaplar üzerinden pek çok başlık altında soruşturma açıldı. Eğiticimlere ‘FETÖ’yü övmek, LGBTİ’yi teşvik etmek, devlet memuru vakarına ve itibarına yakışmayacak kitapların öğretmen tarafından okunması gibi suçlamaların yanı sıra, Deniz Gezmiş’i övmek Attila İlhan’ın şiirini okumak gibi suçlamaların yöneltildi. Soruşturmanın başlangıç ve yürütme aşamasında öğretmenlerin hedef haline getirildiği belirtildi.

Karar aşamasından kısa bir süre önce Önder İmam Hatipliler Derneği Muğla Şubesi tarafından sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda öğretmenlerin hedef gösterildiği iddia edilirken, yapılan paylaşımda Milli Eğitim Bakanlığı’nı etiketlediği ileri sürüldü. Öğretmenlere verilen maaş kesme, kınama ve sürgün cezasının savunma süreci sonunda netlik kazanacağı öğrenildi.

Eğitim Sen Muğla Şube Başkanı Nilüfer Enginsu, “İmam hatip okullarında çalışan üye arkadaşlarımıza özellikle Önder İmam Hatipliler Derneği gibi grupların ciddi bir baskısı var. Bu gruplar okullarda çağdaş, demokrat öğretmenleri istemiyorlar. Biat eden bireyler yetiştirmek istiyorlar. Bu da ‘Maarif Modeli’nin bir sonucu ve özellikle bu model üzerinden soruşturmaları açıyorlar. Şu anda çeşitli suçlamalarla arkadaşlarımızı karalamaya çalışıyorlar. Bu yaşananlar çağdaş, aydın, demokratik ve laik eğitimden çocukları uzaklaştırmak için operasyon. Arkadaşlarımızın hakkını sonuna kadar arayacağız. Vakıf ve derneklere öğretmen arkadaşlarımızı ve çocuklarımızı yem etmeyeceğiz” dedi.