Hedef gösterilen yaşam savunucularına KESK’ten destek

KESK Muğla Şubeler Platformu, Deştin’de açılmak istenen çimento fabrikasına karşı mücadele edenlere yönelik karalama kampanyalarına karşı açıklama yaptı. Açıklamada, çevreyi korumak için mücadele etmeye devam edileceği vurgulandı.

BİRGÜN EGE

Muğla‘nın Menteşe ilçesinde, Menteşe ile Deştin arasında kalan ve "bal ormanı" olan bölgeye çimento fabrikası ve hammadde ocakları kurmak isteyen Muğla Çimento Sanayi ve Ticaret Ananoim Şirketi, fabrikaya karşı mücadele eden bölge halkını "fonlanıyor" diyerek hedef gösterdi. Deştin’de mücadele eden yaşam savunucularına bir destek de KESK Muğla Şubeler Platformu’ndan geldi.

Köylülere ve yaşam savunucularına yönelik karalama kampanyasının kınandığı belirtilen açıklamada, "Sosyal medyada sponsorlu paylaşımlarla yanıltıcı algı yaratma çabaları halkımızın haklı mücadelesini durduramayacaktır. Gazetenin kimler tarafından fonlandığını biliyoruz ve bu tür haberlerin amacını açıkça görmekteyiz. Çimento fabrikasına karşı direniş gösteren arkadaşlarımızın hedef alınarak sürecin yıpratılmaya çalışıldığını görüyoruz. Hedef gösterilen arkadaşlarımızın yanındayız. ÇED raporunda belirtilen önemli çevresel tehditler arasında su kaynaklarının kirlenmesi, hava kalitesinin düşmesi ve yerel ekosistemin bozulması yer almaktadır. Mahkemeler, bu zararları göz önünde bulundurarak çeşitli iptal kararları vermiştir. Bu kararlar, halkımızın haklı mücadelesinin hukuki dayanaklarıdır. Örneğin, fabrika için alınan yapı ruhsatı mahkemelerce iptal edilmiştir. Bu, çevremizi ve sağlığımızı koruma adına verdiğimiz mücadelenin ne kadar haklı olduğunu bir kez daha göstermektedir" denildi.

"KÖYLÜNÜN GEÇİM KAYNAĞI YOK EDİLECEK"

Açıklamada şunlar dile getirildi: "Çimento fabrikasının kişiler üzerinden yürütülen tartışmalarla meşrulaştırılması ve çevre dostuymuş gibi gösterilmesi kabul edilemez. Çimento fabrikalarının bulundukları çevreye zararları bilimsel olarak da ortadadır. Kurulmaya çalışılan fabrikanın sebep olacağı kirlilik nedeniyle yöredeki tarımsal faaliyetler sona erecek ve köylünün geçim kaynağı yok edilecektir. Ayrıca, fabrikanın sebep olacağı hastalıklar yöre halkını sağlığından edecektir. Tarım arazilerinin yok edilmesi ve halkın sağlığının bozulması hafife alınacak konular değildir. Amaç bellidir: Sermaye sahipleri kendi çıkarları uğruna köylümüzü toprağından ve sağlığından etmekte bir sakınca görmemektedir. Sonuç olarak, sermaye sahiplerinin kişiler üzerinden yaptırdıkları haberlerle çimento fabrikası haklılık kazanamaz. Çevremizi ve sağlığımızı koruma adına mücadele eden arkadaşlarımızın yanındayız. Halkımızı bu tür manipülatif haberlere karşı bilinçli olmaya davet ediyoruz. Gerçekleri örtbas etmeye çalışan bu girişimlere karşı birlikte duracağız ve çevremizi koruma mücadelemize devam edeceğiz."