Hedef gösterilmişlerdi: Ankara'da üniversite öğrencilerine operasyon

ODTÜ’de Devrim Yürüyüşü’nde yaşanan provakosyonun ardından çok sayıda öğrenci ev baskınıyla gözaltına alındı.

ODTÜ’deki geleneksel Devrim Yürüyüşü’nde faşist grup bayrağın ardına sığınarak sloganları yuhalamayla bastırmaya çalışmıştı. Faşist grubu daha sonra yaşanları sosyal medyada “bayrağa saldırı” olarak lanse etmişti.

ODTÜ’de provokasyonu yaratan gruplardan biri olan “İstiklal Kadınları Hareketi” hesabından yapılan paylaşımda “Bu gece gözaltı haberlerini bekleyin” ifadesi yer aldı.

Edinilen bilgiye göre çok sayıda öğrenci hakkında gözaltı kararı verildi. Öğrenciler ev baskınıyla alındı.

“İstiklal Kadınları Hareketi” isimli oluşum gözaltılarla ilgili sosyal medya hesaplarından paylaşım yaparken, operasyonu saatler öncesinden duyuran grubun emniyetle olan ilişkisi ve operasyon bilgisini nasıl önceden edindiği kamuoyunda soru işaretleri yarattı.

ODTÜ’de Türk bayrağına ve Türk gençlerine saldıran 4 kişi gözaltına alındı. https://t.co/HuRm04hObJ — İstiklal Kadınları Hareketi (@istiklalkadin) May 7, 2026

İSTİKLAL KADINLARI HAREKETİ KİMDİR?

Milliyetçi söylemleri ve provokasyonlarıyla sosyal medyada eleştirilen İstiklal Kadınları Hareketi, Ocak 2026 tarihinde X hesabı açtı. İlk olarak Ankara ve İstanbul’daki 8 Mart Feminist Gece Yürüyüşlerinde provokasyon girişimlerinde bulunan İstiklal Kadınları Hareketi, Ankara’ya yürüyerek Kurtuluş Parkı’nda direnen Doruk Madencilik işçilerini ziyarete gittikleri esnada çıkardıkları tartışmalarla kamuoyunun tepkisine neden olmuştu.

İnternet sitelerinde “bağımsız bir sivil toplum hareketi” olduğunu iddia eden İstiklal Kadınları Hareketi’nin milliyetçi-faşist gruplarla ilişkileri dikkat çekiyor.