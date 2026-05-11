Hedef gösterilmişti: TRT spikeri 'patili annesiyim' dedi, yayından alındı

TRT 1 Ana Haber sunucu Işıl Açıkkar'ın, canlı yayında yaptığı Anneler günü konuşmasında kullandığı ifadeler nedeniyle sunucusu olduğu haber bülteninden alındığı iddia edildi.

Sözcü'nün haberine göre; Açıkkar'ın 'Anneler Günü' konuşmasında kullandığı "Ben de bir patili annesiyim" ifadeleri sosyal medyada iktidara yakın hesaplar tarafından hedef gösterildi.

Açıkkar, programda yaptığı konuşmada kullandığı “Allah henüz beni insan evlatla rızıklandırmadı ama sessiz kullarına hizmet etmekle, onlara annelik yapmakla şereflendirdi. Ben de bir patili annesiyim” ifadelerin ardından yandaş hesap ve yazarların hedefi haline geldi.

Hedef gösterilmesinin ardından TRT yönetimi tarafından Açıkkar'ın sunmakta olduğu haber bülteninden alındığı öne sürüldü.

BOSCH REKLAMINA SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

Geçtiğimiz hafta dünyanın önde gelen teknoloji üreticilerinden Bosch, Türkiye'de yayınladığı reklamda bir köpek ve sahibi üzerinden 'anne' metaforunu kullanmış, yoğun tepkilerin ardından Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ilgili reklam hakkında soruşturma başlatmıştı.

RTÜK tarafından soruşturmaya gerekçe olarak şu ifadeler kullanılmıştı:



"Anayasamızın 41. maddesinde aile yapısının temel unsurları bellidir: Anne, baba ve çocuk. Ailenin kurucu unsurları dışındaki her türlü konumlandırma, hayatın olağan akışına aykırı bir anlatıdır. Bu yaklaşım, ne hayvan sevgisini doğru temsil eder ne de annelik kavramına hak ettiği değeri verir. Bizler hem tüm canlılara duyulan sevgiyi savunuruz hem de annelik gibi yüce bir değerin değersizleştirilmesine karşı dururuz. Çünkü annelik, reklamla tanımlanmaz, hayatla anlam bulur.

Cumhurbaşkanımızın 'Nüfus ve Aile On Yılı' ilanıyla ortaya koyduğu vizyon da bize, anneliğin bireysel değil, toplumsal bir emanet olduğunu bir kez daha hatırlatmaktadır. RTÜK olarak aile kavramı üzerinden ekranlarda bir değer erozyonuna hiçbir suretle izin vermeyeceğimizi önemle hatırlatıyor, ilgili reklam filmi hakkında Üst Kurulumuzca inceleme başlatıldığını kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz."