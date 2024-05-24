Hedef ikinci kez 1 numara olmak

2017’de kupayı İstanbul’da havaya kaldıran Fenerbahçe Beko’nin hedefi, bu başarıyı Berlin’de tekrarlamak. Sarı lacivertliler, turnuvanın ilk yarı final maçında bugün TSİ 19.00’da Panathinaikos’la karşılaşacak.

Spor Servisi

Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin Dörtlü Final heyecanı bugün Berlin'de başlıyor. Almanya'nın başkenti Berlin'de gerçekleştirilecek organizasyonda Fenerbahçe Beko'nun yanı sıra İspanyol ekibi Real Madrid ile Yunanistan temsilcileri Panathinaikos ve Olympiakos, Uber Arena'da şampiyonluk mücadelesi verecek.

Dörtlü Final'de Türkiye'yi temsil eden Fenerbahçe Beko, turnuvanın ilk yarı final maçında (TSİ) 19.00'da Panathinaikos'la karşılaşacak. Diğer yarı finalde (TSİ) 22.00'de Real Madrid ile Olympiakos karşı karşıya gelecek. Kazanan ekipler 26 Mayıs Pazar günü (TSİ) 21.00'de şampiyonluk için parkeye çıkacak. Üçüncünün belli olacağı karşılaşma ise (TSİ) 18.00'de başlayacak.

HEDEF ŞAMPİYONLUK

Fenerbahçe Beko, organizasyonda ikinci kez şampiyonluğa ulaşmak için parkeye çıkacak. 1958'den bu yana düzenlenen Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda 18. sezonunu geçiren sarı-lacivertli ekip, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarından sonra altıncı kez Dörtlü Final'de yer alacak. 2017 yılında kupayı İstanbul'da havaya kaldırarak Avrupa'nın zirvesine çıkan sarı-lacivertliler, bu başarıyı tekrar etmeye çalışacak.

JASİKEVİCİUS ÜST ÜSTE 4’ÜNCÜ KEZ DÖRTLÜ FİNAL’DE

Bu kupayı 3 farklı takımla kazanan tek oyuncu unvanını elinde bulunduran Fenerbahçe Beko’nun Litvanyalı başantrenörü Sarunas Jasikevicius, 2003’te Barcelona’yla, 2004’te Maccabi Tel Aviv’le, 2009’da da Panathinaikos’la Avrupa Ligi’nde şampiyonluk yaşadı. Litvanyalı çalıştırıcı, hem oyuncu hem de başantrenör olarak kupayı kazanma başarısı gösteren dördüncü isim olarak tarihe geçmek istiyor. Daha önce bu başarıyı Armenak Alachachan, Lolo Sainz ve Svetislav Pesic yakaladı.

AVRUPA LİGİ’NİN EN ÇOK KAZANANI REAL MADRİD

THY Avrupa Ligi Dörtlü Final’de mücadele edecek takımlardan Real Madrid’in 11, Panathinaikos’un 6, Olympiakos’un 3 ve Fenerbahçe Beko’nun 1 şampiyonluğu bulunuyor. İspanyol ekibi, daha önce 9 kez de kupayı finalde rakiplerine kaptırdı.

Panathinaikos ise şimdiye kadar 7 kez finalde boy gösterirken, yalnızca 1 finalde kazanamadı. Yeşil-beyazlılar, 2001’de Paris’te oynanan finalde Maccabi Tel Aviv’e kaybetti. Bir diğer Yunanistan temsilcisi Olympiakos ise organizasyonda 9 kez final oynadı. Kırmızı-beyazlı takım, kupayı 3 kez müzesine götürdü. Olympiakos 6 kez finalde kaybeden taraf oldu. Tarihinde altıncı kez Dörtlü Final’de boy gösteren Fenerbahçe Beko, bu kupayı daha önce 1 kez kazanma başarısı gösterdi. İstanbul’da 2017’de düzenlenen Dörtlü Final’de Real Madrid, CSKA Moskova ve Olympiakos’la şampiyonluk mücadelesi veren sarı-lacivertli takım; yarı finalde Real Madrid’i 84-75, finalde ise Olympiakos’u 80-64 yenerek şampiyonluk sevinci yaşadı. Fenerbahçe Beko, daha önce 2 kez de finalde kaybetti.