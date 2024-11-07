Hedef liderliğe devam

Spor Servisi

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri F Grubu’ndaki üçüncü maçında bugün Romanya’yı ağırlayacak. Basketbol Gelişim Merkezi’nde oynanacak karşılaşma saat 19.00’da başlayacak.

A Milli Kadın Basketbol Takımı Romanya, Slovakya ve İzlanda ile yer aldığı grupta lider. İlk maçında Slovakya’yı 75-40 yenen ay-yıldızlı takım, ikinci müsabakasında da İzlanda’yı 72-65 mağlup etti. Grupta birer galibiyet ve mağlubiyeti olan Romanya ise averajla üçüncü sırada.