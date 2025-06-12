Hedef muhalif medya

Haber Merkezi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Halk TV Yönetim Kurulu (YK) Başkanı Cafer Mahiroğlu hakkında ihaleye fesat karıştırmak suçlamasıyla yakalama kararı çıkarıldı. Edinilen bilgiye göre; İBB soruşturmalarında etkin pişmanlıktan yararlanan Aziz İhsan Aktaş’ın kurduğu iddia edilen suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu hakkında yakalama kararı verildi. Cafer Mahiroğlu hakkında suç örgütü kurma yönetme ve ihaleye fesat karıştırma suçlamaları ileri sürülüyor.

X sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yapan Mahiroğlu, "Hiç tanımadığım ve hayatımda görmediğim birinin kurgulanmış yalan beyanları ve iftiraları üzerinden suçlanıyorum" dedi. Mahiroğlu'nun açıklaması şöyle:

"Halk TV’yi aldığım günden beri hakkımda atılmadık iftira bırakmadılar. 35 yıldır yurtdışında ikamet ediyorum. Yaptığım işler ortada. Demek ki, halkın televizyonu Halk TV’nin sahibi olmanın, Demokrasiyi, hakkı ve hukuku savunmanın, Yanlışlara itiraz edip, yolsuzluklarla mücadele etmenin bir bedeli var. Hiç tanımadığım ve hayatımda görmediğim birinin kurgulanmış yalan beyanları ve iftiraları üzerinden suçlanıyorum. Ne yapılmak istendiğinin farkındayım. Hakikat yavaş yürür ama mutlaka bir gün yalanı geçer. İftira sahipleri de yalanlarının altında kalır. Bu ülkede yargının bağımsız ve adil olduğuna hala güvenmek istiyorum."

Öte yandan iktidarın operasyonlarını önceden duyurmasıyla tanınan yandaş Cem Küçük, TGRT’de yaptığı programda Mahiroğlu’na yönelik hamlenin basına yönelik geniş bir operasyonun ilk adımı olduğunu savundu.