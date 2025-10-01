‘Hedef’ Patara’yı betona boğmak

Ebru ÇELİK

Hedef Akdeniz Madencilik A.Ş., Kaş’ın Kınık Mahallesi’nde yeni bir kırma-eleme tesisi için ÇED süreci başlattı. Dosyaya göre tesis, yıllık 70 bin ton kapasiteli olacak ve Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Kınık Toptancı Hal Kompleksi’nin inşaatında kullanılacak hazır beton için agrega üretecek.

Ancak aynı şirkete ait tesiste 2021 yılında ÇED raporu olmadan faaliyete başlandığı, bu nedenle idari para cezası kesildiği ve tesisin durdurulduğu resmi kayıtlara geçti. Yeni başvuru, söz konusu alanda yeniden üretim için yapıldı.

PATARA, HEMEN YANINDA

Proje alanı uzun zamandır çevre savunucularının şirketlerden korumaya çalıştığı UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Patara Antik Kenti’nin hemen yanı başında bulunuyor. Patara aynı zamanda nesli tükenme tehlikesi altında olan Caretta Caretta deniz kaplumbağalarının da Akdeniz'deki en önemli yuvalama ve yumurtlama alanlarından biri. Bütün bu özellikleri nedeniyle 1990 yılında Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan edildi. Buna rağmen Patara ve çevresi uzun zamandır şirketlerin hedefi halinde.

Diğer yandan proje alanı tarım arazilerinin bulunduğu alan üzerine düşünülüyor. ÇED dosyasında en yakın konut ve seraların 173–185 metre, Kaş Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin ise 526 metre mesafede olduğu belirtiliyor.

EVLER TOZA BULANACAK

Tesisin çalışma düzeni yılda 12 ay, ayda 25 gün, günde 16 saat olarak planlandı. Günlük 6,58 m³ su kullanılacak; bunun büyük bölümü toz bastırma ve alan sulamada harcanacak. Nakliye ve kırma işlemleri sırasında yoğun toz ve gürültü oluşacağı, kamyon trafiğinin artacağı da dosya da yer alıyor. Proje bedeli ise 424 bin 800 olarak kayıtlara geçti. Dosyada proje alanının 1/100.000 Çevre Düzeni Planı’nda “Tarım Arazisi ve Sulama Alanı” olarak belirtildi.