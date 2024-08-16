Hedef şaşırtarak ormana kıyacaklar

Tokat Günçalı, Killik ve Çayören köylerinde yapılmak istenen maden arama faaliyetlerine karşı köylülerin hukuki mücadelesi sürerken, Maden ve Petrol işleri Genel Müdürlüğü'nün (MAPEG) adeta şirketin savunuculuğunu yaptığı açığa çıktı. MAPEG'in, Tokat İdari Mahkemesi'nin ara kararından bir gün önce maden şirketinin ruhsatında belirtilmeyen ada ve parsel üzerinden Orman Genel Müdürlüğü'ne 'sondaj için uygun olup olmadığını sorduğu' görüldü. Köylüler, kararı itiraz edeceklerini belirterek "Mahkemenin ara kararında şirkete orman bölge müdürlüğünden ruhsat sahası için izni olup olmadığı ve gerekli belgeleri davaya sunması istendi. Oysa MAPEG, davadan bir gün önce Orman Müdürlüğü'ne mera olan bir bölge üzerinden izin almaya çalıştığını gördük. Bu kabul edilemez" dedi.

Tokat Merkez’de HLC Kıymetli Madenler ve Yatırım A.Ş., 14 Mayıs 2023 tarihinde seçim sabahı ekipman ve sondaj makineleri ile Günçalı Köyü’ne giderek kazı işlemi başlatmak istemişti. Bunun üzerine direniş başlatan köylüler, hukuki mücadele de başlatmıştı. Alevi yurttaşlar için kutsal sayılan Çal Baba ziyaretinin de bulunduğu alanda köylerini korumak için mücadele edeceklerini belirten halk, köy giriş ve çıkışına güvenlik kameraları kurmuş ve iki bekçi tutarak nöbete başlamıştı.

ŞİRKETLERİN OYUNU

Hukuki mücadele sürerken gelinen son süreçte aynı zamanda şaşkınlık yaşadıklarını belirten Günçalı Köyü Çevre Komisyonu Yöneticisi Bahadır Sarıyaprak, Tokat İdare Mahkemesi'nden 8 Ağustos'ta bir ara karar çıktığını söyledi. Sarıyaprak, yaşananları şöyle özetledi:

"Şirketin maden ruhsatı için almış olduğu Amasya Orman Bölge müdürlüğü'nden izni 4 Ekim 2023'te bitmişti. Şirketin sahaya resmi olarak giremeyeceğini biliyorduk. Bu ara kararda da öyle birşey yaşandı ki bizi sevindirdi. Kararda, maden şirketine 'Sizin orman bölge müdürlüğünden ruhsat sahası için izniniz var mı, varsa gerekli belgeleri davaya sunun' denildi. Süreç devam ederken 2 gün sonra MAPEG, davaya müdahil olduğu için o da istenen evrak ve belgelere yanıt verdi. Yanıtta, Tokat ve Amasya Orman Genel Müdürlüklerinden üç adet ada ve parsel belirtilmiş. Belirtilen bu ada ve parseller maden ruhsat sahasının dışında kalıyor.

Bu maden ruhsatı sahasında orman var ve bu ormanlar bizim için kutsal. Şirketin orman genel müdürlüklerinden yeniden çalışma izni alması gerekiyor. Bunu alamayacağı için ara karardan bir gün öne MAPEG Tokat Orman Müdürlüğü’ne demiş ki 'şu ada, şu parsel üç tane yer. Bu lokasyonlar mera ve otlak alan, çıplak arazi. Biz bu bölgelerde sondaj ile ön arama yapabilir miyiz, sakınca var mı?' Çıplak araziden gerekli izni alıp mahkemeye sunup, mahkemeyi de yanıltacaklar. Sonrasında da o izinle ruhsat sahasının geneline girecekler. Kısmi olarak aslında ruhsat sahasına giriyor, kıyısından köşesinden, Bu üç parsel ruhsat sahasının onda biri bile değil. Bu otlak araziden orman genel müdürlüğünden onay alıp ruhsat genelinde kullanmayı planlıyorlar. Ara karardan bir gün önce nasıl olduysa mahkemeden çıkacak kararı nasıl anladılarsa mahkemenin orman genel müdürlüğünden izin var mı yok mu talebi öncesi bunu öğrenmişler. Mahkemenin verdiği ara kararı MAPEG biliyor gibi hissetmiş ve orman genel müdürlüğünden bu izni almak için başvuruda bulunmuş."

MÜCADELE SÜRÜYOR

Sarıyaprak, böyle bir talana izin verilmemesi gerektiğine dikkat çekerek "Şirket bir an evvel sahaya girmeye çalışıyor ve mahkeme sürecini bekliyor. Köy giriş çıkışlarında bekçilerimiz var, nöbetlerimiz sürüyor. Mahkemeden çıkan karar ne olursa olsun direnişimiz sürecek. Bu sürecin sonu Akbelen'den daha ağır olacak. Asla Çal Baba ormanına kimseyi sokmayız, sonu nereye varırsa varsın. Buralar bizim yaşama sebebimiz, bunu durdurun" dedi.