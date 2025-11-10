Hedef tutmadı, araziler satışta

Gökay BAŞCAN

Bağcılar Belediyesi, 2025’in bitimine yaklaşık iki ay kala 930 milyon TL’lik ek bütçe istedi. CHP grubunun itirazlarına rağmen kabul edilen ek bütçenin büyük kısmı kamu elindeki arazi satışlarından ve borçlanmadan karşılanacak. Belediye sadece arazi satışlarında 300 milyon TL’lik gelir elde etmeyi planlıyor.

Bağcılar Belediyesi Kasım ayı Meclis toplantılarına bütçe ve söz hakkı tartışmaları damga vurdu. Meclis Başkanı’nın tutumuna, kendilerine söz verilmemesine tepki göstererek Meclis salonunu terk eden, CHP Grubu, perşembe günkü ikinci oturuma da katılmadı.

MECLİS’İ TERK ETTİLER

CHP Grubu adına meclise katılan Grup Sözcüsü Hâdiye Yolcu, protestonun gerekçesini açıklamak için söz almak istedi. Ancak Meclis Başkanvekili, yalnızca komisyon raporu hakkında konuşulacaksa söz vereceğini belirterek, Yolcu’nun söz hakkını bir kez daha sınırlamaya çalıştı. Bu durum üzerine Yolcu, “Başkan bunun için bu protestoyu yapıyoruz zaten. Grup başkanvekiline söz hakkı bile tanımıyorsunuz, bugün meclisin bu görüntüsünün sebebi tam olarak budur. Bu şekilde nasıl yol alacağız bu mecliste?” diyerek tepki gösterdi.

Tartışma sonrasında Meclis Başkanvekili, konuyu grup başkanvekilleriyle görüşerek değerlendireceğini belirtince, Hâdiye Yolcu, “Bu söz üzerine konuşmayı geçiyorum, bu usulün değerlendirilmesi lazım” diyerek yönetim usulündeki sorunun altını çizdi.

Protesto edilen ve tartışmaların gölgesinde geçen Meclis toplantısında, bütçe de belirlendi. Meclis’e sunulan 9 milyar 850 milyon TL’lik 2026 bütçesi, CHP’nin itirazlarına rağmen kabul edildi. Toplantılarda en önemli gelişme ise 2025 yılının bitmesine yaklaşık 2 ay kalmasına rağmen, belediye Meclis’ten ek ödenek talep etti. Farklı kalemlerden oluşan 900 milyon TL’lik ek bütçenin, 300 milyon TL’sini arsa satışlarından, 300 milyon TL’sinin ise borçlanmadan karşılanacağı belirtildi.

ŞEFFAFLIKTAN UZAK

CHP Grubu, yaşanan söz hakkı ihlallerinin yanı sıra bütçeye de tepki gösterdi. Planlanan bütçenin dışında, personel maaş artışları gerekçesiyle ek ödenek talep edilmesi ve bu ek ödeneğin kaynağı olarak arsa satışı ve tahsislerinin gösterilmesi CHP tarafından kabul edilmedi. Kamu kaynaklarının doğru yönetilmediğini ve bu yöntemlerin şeffaflıktan uzak olduğunu belirten CHP Grubu, 2025 yılı bütçesine ek ödenek talebine “ret” oyu verdi.

CHP Bağcılar Grubu, demokratik işleyişin engellendiğine ve meclisteki tutumun siyasi baskı aracı haline geldiğine dikkat çekerek, bu süreçte hem usul hem de içerik anlamında itirazlarını sürdüreceklerini açıkladı.