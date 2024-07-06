Hedef yine tarih

Ulusal Takım, EURO 2024 çeyrek finalinde bugün Hollanda’yla karşılaşacak. Berlin’de oynanacak karşılaşma saat 22.00’de başlayacak. Kırmızı-beyazlılar, Portakalları yenerek EURO 2008’den sonra yarı finale çıkmak istiyor.

Spor Servisi

EURO 2024 çeyrek final maçında bugün Türkiye Ulusal Futbol Takımı, Hollanda ile karşı karşıya gelecek. Almanya’nın ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonada son 8 takım arasına kalan Türkiye, Hollanda’yı da geçerek yarı finale yükselmeyi hedefliyor. Başkentte yer alan Berlin Olimpiyat Stadı’ndaki maç, TSİ 22.00’de başlayacak.

Kırmızı-beyazlılar; Portekiz, Gürcistan ve Çekya ile birlikte yer aldığı F Grubu’nu 2 galibiyet ve 1 yenilgi ile Portekiz’in ardından ikinci sırada tamamlayarak adını son 16 turuna yazdırdı. Ulusal takım, bu turda Avusturya’yı 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi. Hollanda ise Fransa, Avusturya ve Polonya ile mücadele ettiği D Grubu’nu 4 puanla tamamladı ve en iyi 3’üncüler arasından son 16 turuna kaldı. Hollanda, son 16 turunda Romanya’yı 3-0 mağlup ederek çeyrek finale adını yazdırdı.

FRANSIZ HAKEM

Bu turu geçen ekip, İngiltere-İsviçre eşleşmesinin galibiyle 10 Temmuz’da Dortmund’da yarı final mücadelesine çıkacak. Hollanda ile Türkiye arasındaki karşılaşmada, Fransız hakem Clement Turpin düdük çalacak.

Turpin’in yardımcılıklarını aynı ülkeden Nicolas Danos ve Benjamin Pages yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi, Almanya Futbol Federasyonundan Felix Zwayer olacak. Karşılaşmada Fransız Jerome Brisard ise VAR görevini üstlenecek.

Ulusal Takım’da kart cezalıları İsmail Yüksek ve Orkun Kökçü, yarınki maçta forma giyemeyecek. Türkiye’de cezası sona eren kaptan Hakan Çalhanoğlu ve Samet Akaydın ise sahadaki yerini alabilecek. Hollanda’da ise cezalı oyuncu bulunmuyor.

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MERİH DEMİRAL’A İKİ MAÇ CEZA

UEFA, Merih Demiral’e gol sevincinde yaptığı bozkurt işareti nedeniyle iki maç ceza verdi. UEFA’dan yapılan açıklamada, spor etkinliklerinde sportif olmayan nitelikteki davranışlar sergilediği, futbol sporunun itibarını zedelediği ve genel davranış ilkelerine aykırı davrandığı gerekçesiyle Merih Demiral’a iki maçtan men cezası verildiği belirtildi. Öte yandan Türkiye Futbol Federasyonunun karara itirazla ilgili çalışma yaptığı öğrenildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan UEFA İcra Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, Demiral’a verilen 2 maç cezanın futbolun bağımsızlığına müdahale olduğunu söyledi. Yardımcı, "UEFA Disiplin Kurulu tarafından A Milli Takım oyuncumuz Merih Demiral hakkında verilen cezayı üzüntüyle karşıladığımı ve kabul edilemez olduğunu belirtmek isterim. Sorunsuz devam eden bir turnuvada, maç bittikten sonra yapılan doğal bir kutlamayla ilgili cezalandırma talep edilmesi futbolun bağımsızlığına müdahaledir. Disiplin Kurulu, UEFA yönetiminden bağımsız ve kendi iç işleyişiyle karar alan bir kurul olmakla birlikte, çok geç olmadan bu yanlıştan dönülmesi gerektiğine dair inancımı vurgulamak isterim. Türkiye olarak futbolun tüm güzelliklerini dünyaya izletmeye devam ettiğimiz EURO 2024’te oynayacağımız çeyrek final mücadelesinden önce hiçbir şeyin dikkatimizi dağıtmasına izin vermemeli" ifadelerini kullandı.

ÖZEL’DEN AÇIKLAMA

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kararın hakkaniyetle bağdaşmayan siyasi bir karar olduğunu bildirdi. Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "UEFA’nın milli futbolcumuz Merih Demiral’a 2 maç ceza vermesi, hakkaniyetle bağdaşmayan siyasi bir karardır. İtirazımızla bu kararın düzeleceğini umuyoruz. Karar ne olursa olsun Milli Takımımız bu tutuma en güzel yanıtı yarınki müsabakada verecektir" dedi.