Hedefi belediye başkanı olmakmış

Haber Merkezi

İstanbul'da, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları belirlenen 47 sanığın yargılandığı davanın duruşması 4. gününde de devam etti. Duruşma skandal savunmalarla devam etti.

KAYA BEBEĞİN BABASI DA DURUŞMAYA KATILDI

Duruşmaya, sanıkların ölümüne neden oldukları maktul "Kaya" bebeğin babası Mehmet Hanifi Kaya ile avukatı da gelirken, çok sayıda avukat ve basın mensubu da izleyici olarak yer aldı. Duruşmada Esenyurt Reyap Hastanesi'nin medikal muhasebe biriminde çalışan tutuklu sanık Funda Özen ile suçun işlendiği tarihte Esenyurt Belediye Başkanlığı Sağlık Hizmetlerinde çalışan Renas Kılıç savunma yaptı. Özen hakkındaki iddiaları reddetti.

Özen'den sonra ifade veren Renas Kılıç ise örgütün lideri Fırat Sarı'dan para almadığını ona para verdiğini ileri sürdü. Kılıç, Esenyurt Belediye Başkanı olmak istediğini söyleyerek Hedefim kimseyi öldürmek değil, ben belediye bünyesinde çalışıyorum. Amacım bu işlere bulaşıp, kazanç sağlamak değil, Esenyurt Belediyesi'nde Belediye başkanı olmaktı" ifadesini kullandı. Savcı Yavuz Engin’in tehdit edilmesine neden olan Birinci Hastanesi hemşiresi tutuklu Tuğçe Toptemel de ifade verdi. Sanık avukatı, 'tehdit' soruşturması sürdüğü için soru sorulmamasını istedi. Öte yandan savunmalar devam ederken gazetecilerin olduğu bölümde oturan bir sanık yakını, muhabirlere saldırdı.

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KOMİSYON BAŞKANI AKP’Lİ İSHAK ŞEN OLDU

Özel sağlık kuruluşlarında yaşanan bebek ölümlerinin araştırılması, bakım servislerindeki mevzuatın incelenerek alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis araştırması komisyonunun başkan, başkanvekili, sözcü ve katip üye seçimine ilişkin karar; Resmi Gazete’de yayımlandı. AKP Adıyaman Milletvekili İshak Şen başkan, AKP’li Milletvekili İsmail Güneş başkanvekili, AKP’li Milletvekili Ümmügülşen Öztürk sözcü ve MHP’li Milletvekili Ayşe Sibel Ersoy katip olarak seçildi.

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BAKAN ‘İSTİFA ETMEM’ DEDİ

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, CHP lideri Özgür Özel’in ‘istifa’ çağrısına cevap vererek "Bebeklerin ölümünü engelleyen kişiye niye istifa istenir. Yakalattığımız için mi?" dedi. Özel, yenidoğan skandalının ardından Memişoğlu’na tepki göstererek istifasını istemişti.