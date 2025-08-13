Hedefi toprakları geri almak

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya lideri Vladimir Putin’in cuma günü Alaska’da yapacağı tarihi görüşmeye ilişkin taraflardan açıklamalar gelmeye devam ediyor. Trump, Putin ile görüşmesinde Ukrayna’nın Rusya’nın kontrolündeki toprağının bir kısmını geri almayı deneyeceğini söyledi.

Trump daha önceden de Ukrayna ve Rusya arasında "toprak değiş tokuşu" olabileceği fikrini dile getirmiş ancak bunun hangi bölgeleri kapsayacağı hakkında ipucu vermemişti. Bu karar, Rusya’ya Ukrayna’da ateşkesi kabul etmesi ya da daha kapsamlı yaptırımlarla karşı karşıya kalması için tanıdığı sürenin dolduğu gün açıklandı. Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski ise Kiev’in katkısı olmadan Kremlin ile varılacak herhangi bir anlaşmayı kabul edemeyeceğini söyledi.

MASANIN TARAFI OLMAK İSTİYOR

Avrupa Birliği’nin 26 üye ülke lideri de Alaska’da yapılacak ABD-Rusya zirvesi öncesi ortak açıklama yayınladı. Açıklamada, “Ukrayna halkı kendi geleceğine karar vermeli, Ukrayna olmadan barış yolu çizilemez” denildi. Bu süreçte Ukrayna’ya siyasi, ekonomik, insani, askeri ve diplomatik desteğin süreceği, Rusya’ya yönelik yaptırımların devam edeceği belirtildi. Liderler, “Uluslararası sınırlar güç kullanılarak değiştirilemez” ilkesine bağlılıklarını yineleyerek, bir barışın gerçek olabilmesi için Ukrayna’nın da masada olması gerektiğini belirtti. Bu AB’nin bu ortak tutumuna, Putin’in Avrupa’daki başlıca müttefiki Macaristan Başbakanı Viktor Orbán karşı çıktı ve bildiriyi imzalamadı. Orban, yaptığı açıklamada, “AB’nin kenarda kalması üzücü. İşleri daha da kötüleştirebilecek tek şey, kürsüden talimat vermeye başlamamız. AB liderleri için tek mantıklı eylem, ABD-Rusya görüşmesini örnek alarak bir AB-Rusya zirvesi başlatmak. Tekrar söyleyeceğim: Eğer Avrupa Rusya ile doğrudan müzakere etmezse, Moskova ve Washington bizim başımıza bir anlaşma getirecek.” dedi.