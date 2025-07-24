Hedefimiz erişilebilir sanat

Tuğçe ÇELİK

İstanbul, Türkiye’nin kültür ve sanat bağlamında en üretken şehirlerinden biri. Tarihi boyunca sanat üretimi ve tüketiminin başkentlerinden biri olan şehir bu özelliğini korumayı sürdürüyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı bünyesinde gerçekleştirilen etkinlikler, derin yoksulluğun hüküm sürdüğü İstanbul’da yurttaşlar için adeta bir çekim merkezi. Düşük bedeller karşılığında ya da bilabedel düzenlenen etkinliklere katılım sayısı bu yıl rekor seviyelere ulaştı.

İBB Şehir Tiyatroları bu sezon bin 539 temsille 584 bin 867 seyirciye ulaşarak tarihinde yüzde 97 doluluk oranıyla rekor kırdı. Ayrıca büyük bir turneyle 7 bölge, onlarca şehir ve 3 ülkede sanatseverlerle buluştu. Bağımsız sanatçılara düşük kira ücretleriyle mekânlarını açmayı hedefleyen yerel yönetim, yapısal sorunların çözülmesi için de çalışmaya devam ediyor.

İBB Kültür Dairesi Başkanı T. Volkan Aslan ile bu başarıları ve planlarını konuştuk.

Volkan Aslan

İBB Şehir Tiyatroları’nın 110. yılı kapsamında büyük bir turne gerçekleşti ve rekor olarak kayda geçti. Bunu ve vizyonunuzdaki yerini değerlendirir misiniz?

İBB Şehir Tiyatroları (İBBŞT) 110. yılı kapsamında, önceki yıllarda yaptığı turne programlarını genişleterek bir program izledi. İBBŞT, İstanbul’da sahnelerinin olmadığı ilçelerde yoğun bir oyun programı çıkarırken, farklı illere de giderek Şehir Tiyatroları’nın tiyatro severlerle buluşması sağlandı. İBBŞT, Türkiye’nin önemli, tarihi ve ekol tiyatrolarından biri. Vizyonunun, oyun programının, repertuarının kalitesinin Türkiye ve dünyada seyirciyle buluşması çok önemli. Her ülkenin temsil yeteneği kuvvetli, ekol sağlayıcı ve yürütücü sanat kurumları vardır, Şehir Tiyatroları da bunlardan biri. İBBŞT gibi devlet destekli kurumların dünya ölçeğindeki tiyatrolarla, dünyanın farklı yerlerindeki seyircilerle buluşması gerek. Bu, İBB Kültür’ün vizyonlarından biri, kültür politikalarımızın da önemli bir aracıdır. İstanbul’a insanların gelmesini, İstanbul kültür ve sanat hayatının dünyada bilinmesini ve tanınmasını isteriz.

Kamuda ilk kez tahsis ücret tarifesine ‘Bağımsız Tiyatrolar’ ibaresi eklendi. Böylece İBB Kültür’e bağlı mekânlar, bağımsız tiyatrolara kiralanabilecek. Bu model ne tür bir fark yaratacak?

Beş yıllık kültür stratejimizi hazırlarken sivilleşme politikası diye bir politikadan bahsettik. Kültür ve sanat üretiminin bağımsızlaşması ve özgürleşmesi devlet eliyle yapılabilecek bir şey değil, bağımsızların üretebileceği bir şey. Devlet burada sürekli olarak etkinlik düzenleyici konumunda. Bu ko numdan yavaş yavaş çekilmesi, üretenlere alan açması gerektiğini düşünüyoruz. Mekânların sayısal olarak artması derdindeyiz. Bağımsız ve özel tiyatroların desteklenebilmesi için oynayacakları sahneye ihtiyaç varsa, o zaman biz de üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirir, bağımsız tiyatrolar için özel bir madde ekleyip buradaki bedeli çok aşağıda bir rakamda tutarak işin bu tarafından yakalamaya çalıştık ki tiyatrolar İBB’nin sahnelerini alabilsinler, oyunlar oynayabilsinler, doldurabilsinler.

Bu çalışmanın bir örneği var mı?

Şişli Habitat Sahne bunun önemli bir denemesiydi ve mükemmel bir sonuç verdi. Ayda 20-25 gün tiyatroların kullandığı, provalarını yaptığı, oyunlarını sahnelediği bir lokasyon oluşturdu. Şimdi seyircisini de oluşturuyor. Muammer Karaca Tiyatrosu gibi bağımsız tiyatroları heyecanlandıracak projelerimiz var; Benzer bir çalışmayla onu hazırlıyoruz. Ayrıca 12 kültür merkezimizin tamamında bağımsız tiyatrolar seyirciyle buluşabilsin diye rakamları çok aşağıda tutuyoruz. Bu amaçla ilk defa bir ücret tarifesinde bağımsız tiyatro ibaresini kullanıp, ona göre de özel bir fiyatlandırma yaptık. Yerel yönetimlerin rollerinin mevzuat içerisinde değiştirilerek sanatın üretim aşamasına katkılarının önünün açılması gerektiğini düşünüyorum.

Etkinliklerin bütçesini nasıl karşılıyorsunuz?

İstanbul’da yerel belediyeler bazında önemli ve tartışılması gereken bir konu. Yerel yönetimlerin bir bölümü de bunu farklı şekillerde de olsa dert ediniyorlar ama ekonomik olarak bir problem yaşandığında bu sadece bağımsız tiyatroların ya da konserleri düzenleyen organizasyonların sorunu olmuyor. Tasarruflar dendiğinde ilk akla gelen de kültür sanat oluyor. Bu alan kırılgan ekonomiye sahip olduğundan devlet bütçesiyle yapılmaya çalışılan, böyle süregelmiş alanlardan biri. Bir yandan İBB’nin konser yapmasının, tiyatro oyunlarını oynatmasının bu gelir meselesiyle çok önemli bir ilişkisi var. Bunlardan bir tanesi, insanların eşit biçimde kültür sanata ulaşması; buna ayrılmış bir bütçe var. Bu kullanılırken etkin ve yapıcı bir biçimde kullanılması gerekiyor çünkü büyük bir sorumluluk.

Bahsettiğiniz bütçe yönetimi daha verimli hale getirilebilir mi?

Daha verimli olabilir tabii. Nasıl mı? Önceki meseleye bağlayacağım; kültür ve sanata yapılan harcama konusunun, kamu ihale mevzuatlarında, bütçe düzenlemelerinde yeniden yapılandırılması gerekiyor çünkü mevzuat size hazır bir eseri satın alma imkânı veriyor. Kültür ve sanat üretimlerinin sayısının artmasını sağlayacak olan bir yapısallığa gidilebilirse, bu durum üretimi artıracaktır. Üretim karşılığında farklı lokasyonlarda farklı tüketimleri de tetikleyecektir. İBB Kültür’ün önceki dönemlerden en önemli farkının farklı mahallelerde, farklı etkinlik türleriyle eşit ve adaletli yapıyla etkinlik programları düzenlemesi; meselelerin çözümü için oluşturduğu Kültür Politikaları Birimi’yle altyapı sorunlarına çare üretmeye çalışan bir yapıya bürünmesi olduğunu düşünüyorum.

∗∗∗

DOĞRU BÜTÇE YÖNETİMİ MÜMKÜN

Ekonomik krizin derin yaşandığı bu süreçte sanatın erişilebilir olmasını nasıl sağladınız?

Çok verimli bir kültür bütçesi kullanıyoruz. Kültür ve sanata ayrılan payı mümkün olduğu kadar kültür ve sanata geri aktarmaya çalışan bir bütçe tertibiyle gidiyoruz. Kültür hayatı İstanbul’da 365 gün, kültür harcaması da İstanbul’da 365 gün… Biz mekânsal genişlemeyi İBB Miras ile restorasyonlarıyla yürütüyoruz. Mahallelerin her noktasını bir kültür ve sanat alanı olarak kullanmaya yönelik çalışıyoruz, sadece kültür merkezlerinin içerisine kültür ve sanatı hapsederek bir hayat kurgulamıyoruz çünkü kültür sanat takipçisi sizden mekânsallık konusunda da değişiklikler bekliyor. Mahallenin içindeki bir düğün salonu bizim için bazen en önemli kültür ve sanat mekânı olabiliyor. ‘39 ilçede herkes için her yerde kültür ve sanat’ sadece bir slogan değil… Tam olarak bu karşılaşma politikası. Karşılaşma anlarını çoğaltmaya çalışıyoruz. Onun dışında da tüm mekânlarımızın mümkün olduğu kadar şeffaf yaşam alanları olması diye çabalıyoruz. İBB Şehir Tiyatroları, İBB Orkestra, İBB Miras, İBB Kültür, İBB Turizm toplamda İstanbul’un kültür hayatı için gereken emeği ve özveriyi vermek üzerine kurulmuş yapılar. Doğru bütçe yönetimiyle, doğru planlamayla, doğru politikayla bu yapı düzgün işletilebiliyor.