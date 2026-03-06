Hedefleri suç vasfını değiştirmek

Kadın ve çocuklara şiddet ve istismar olaylarındaki yargı süreçlerinde faillerden skandal talepler geliyor. Özellikle çocuk istismarı davalarında sanıklar tarafından talep edilen kemik yaşı tespitine yönelik adli incelemelerin sayısında artış yaşanıyor. Bu başvuruların temel gerekçesi ise; Türk Ceza Kanunu’nda 15 yaşın altındaki çocuklara yönelik cinsel istismar daha ağır suç kapsamında değerlendirilirken mağdurun 15 yaşından büyük olduğunu ileri sürerek suçun niteliğini değiştirmek.

İstanbul Küçükçekmece’de 60 yaşındaki E.G. isimli erkek, yeğenini 13 yaşından 17 yaşına kadar cinsel istismara maruz bıraktı. 2020 yılında yaşanan olayın ardından açılan davanın geçen sene 16 Nisan’da görülen ilk duruşmasında fail tahliye edildi. 29 Eylül’deki ikinci duruşmada ise çocuğun kemik yaşının incelenmesi yönünde fail talepte bulundu. Talep doğrultusunda sağlık raporu hazırlandı. Hazırlanan raporda güncel yaşı 19 olan mağdurun kemik yaşı da uyumlu çıktı ve 19 olarak raporlandı. Avukatlar yapılan başvuruyla sanığın üzerindeki suç vasfının değiştirmeye çalıştığını söyledi.

Davayı takip eden Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği üyesi Avukat Sevda Demirtaş, şu ifadeleri kullandı: “Sanık, istismar anında mağdurun 15 yaşından büyük olduğunu savunuyordu. Çocuk 15 yaşından büyük olursa suç vasfını değiştirebileceklerdi. Rızası vardı diyebilmek istediler. Kemik yaşı için çok uğraştılar, ısrarla hastane kayıtlarını istediler. Şu an 19 olan mağdurun kemik yaşı da 19 çıktı. İstismarın 2021 yılında olduğunu iddia ediyorlar, çocuk o yıl da 14 yaşındaydı. Yani yine suç vasfını değiştiremiyorlar. Her şekilde nitelikli istismar oluyor. Şimdi elimizdeki evrakları dosyaya ekleyeceğiz. 30 Mart’ta 3’üncü duruşma görülecek. Bu aşamada mahkemeden beklentimiz; hukuka uygun, çocuğun nitelikli cinsel istismardan sanığın ceza alması. Ve şu an serbest olan sanığın tutuklanmasını istiyoruz.”