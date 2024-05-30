Hedefte çocuk ve gençler var

Haber Merkezi

Bilinen tüm zararlarına karşın tütün endüstrisinin yeni nesil ürünlerle büyümeye devam ettiğini vurgulayan Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD) Tütün Kontrolü Çalışma Grubu Başkanı Doç. Dr. H. Volkan Kara, hedefin çocuklar ve gençler olduğuna dikkat çekti. Kara “Hedef yeni nesilleri tütün bağımlısı haline getirmek” dedi.

31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü kapsamında uyarılarda bulunan Doç. Kara, tütün endüstrisinin sigara, sarma tütün, nargile, e-sigara, ısıtılmış tütün, çiğneme tütünü, nikotin keseleri gibi ürünleri şık ve dikkat çekici ambalajlarla pazarlayarak gençleri tütün kullanmaya özendirdiğini söyledi.

ERKEN YAŞTA BAŞLIYOR

Kara, şöyle devam etti:

“Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre Avrupa’da 13-15 yaş arası erkek çocukların yüzde 11.5’i, kız çocuklarının ise yüzde 10.1’i, yani 4 milyon çocuk tütün kullanıyor. Birçok ülkede tütün bağımlılığı çocuk veya genç yaşlarda başlıyor. Ömür boyu kullananların büyük kısmı 21 yaşından önce nikotin bağımlısı oluyor. Özendirici ürünler ya da e-sigara gibi araçlarla nikotin bağımlısı olan gençlerin ilerleyen yaşlarda geleneksel sigara kullanma oranı üç kat fazla. Tütün endüstrisinin en büyük başarısı, gerçek olmayan ve zarara teşvik eden gerçek dışı bilgi paylaşımı, yönlendirme ve reklam faaliyetleriyle bağımlılığı sürdürmek. Tütün bağımlılığı tüm dünyada küresel bir salgın haline geldi. Tam da bu nedenle gençlerin zararlı tütün ve nikotin ürünleriyle hedef alınmasının engellenmesi şart. Politika yapıcıların ve tütün kontrolü savunucularının gençleri tütün endüstrisinin manipülasyonlarına karşı koruması gerekiyor. Unutulmamalı ki, nikotinin kendisi bağımlılık yapıyor ve çocuklar için zararlı. Kasıtlı olarak gençlere ölümcül bir bağımlılık satılıyor."