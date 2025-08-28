Hedefte rejim var

Dış Haberler

ABD’nin “uyuşturucuyla mücadele” bahanesiyle askeri yığınak yaparak müdahaleye hazırlandığı Venezuela arasında tansiyon giderek yükseliyor. Venezuela’nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği, ABD’nin eylemlerini “rejim değişikliği planının parçası” olarak tanımlarken Latin Amerika’da barışın korunması için uluslararası müdahale çağrısı yaptı.

BM üye ülkelerinin dikkatine sunulan açıklamada, Washington’un attığı adımların ciddiyetine işaret edilerek, bu tutumun bölgesel barış, istikrar ve güvenlik açısından ciddi sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulunuldu.

DÜŞMANCA ADIMLAR

Venezuela BM Daimi Temsilciliği, ABD’nin yaptırım ve tehditlerini “rejim değişikliğini meşrulaştırma girişimi” olarak tanımladı. Temsilcilik, ABD’nin 2015 yılında dönemin Başkanı Barack Obama tarafından Venezuela’yı “olağandışı ve alışılmadık tehdit” ilan etmesiyle başlayan ülkeye yönelik düşmanca adımlarını kronolojik olarak sıraladı.

Açıklamada Donald Trump döneminde özellikle petrol sektörünü hedef alan ağır yaptırımların devreye girdiği, bu politikaların “rejim değişikliği” hedefiyle yürütüldüğü kaydedildi.

Washington’ın Venezuela’ya yönelik uyuşturucu kaçakçılığı suçlamalarını “sahte bir anlatı” olarak niteleyen Temsilcilik, bunların askeri müdahaleyi kolaylaştıracak bir gerekçe üretmek için olduğunu savundu.

ABD, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu “Cartel de los Soles” (Güneşlerin Karteli) isimli uyuşturucu çetesinin lideri olmakla suçlayarak uyuşturucu kartelleriyle mücadele iddiasıyla Karayipler’e üç savaş gemisi gönderme kararı almıştı. ABD’nin artan baskısına karşı seferberlik ilan eden Maduro’nun çağrısıyla on binlerce Venezuelalı milis gücüne katılmak için kayıt merkezlerine akın etmişti. Maduro önceki gün de ABD’nin uyuşturucu gerekçesiyle askeri yığınak yapmasına tepki göstererek “Hiç kimse Venezuela topraklarına dokunmaya kalkışmasın” demişti. Uyuşturucuyla mücadelenin “demokrasi” gibi işgal için bir bahane olarak kullanıldığını söyleyen Maduro “Afganistan, Irak ve Libya’ya terörizm bahanesiyle müdahale ettiler. Şimdi ise bizi narkotik kaçakçılığı ile suçluyorlar” demişti. Venezuela İçişleri, Adalet ve Barış Bakanı Diosdado Cabello, sınır geçişlerini güvence altına almak amacıyla Kolombiya sınırına 15 bin asker ve polisin konuşlandırılacağını duyurmuştu.