HEDEP Eş Genel Başkanı Bakırhan: Daha çok sokakta, mücadele alanlarında olacağız

HEDEP Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Yerel seçimlerde Batı'dan belediyeler kazanacakları iddiasında bulunan Bakırhan, 'Türkiyelileşme' politikalarından vazgeçmediklerini, yeni dönemde sokakta ve sahada daha fazla olacaklarını söyledi. Bakırhan, iktidarın HÜDAPAR politikasına da değindi.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin (HEDEP) geçen hafta yapılan kurultayında genel başkan seçilen Tuncer Bakırhan, Gazete Duvar'a konuştu. Bakırhan yerel seçimler ve HEDEP'in önümüzdeki dönemde geliştireceği politikalar hakkında değerlendirmeler yaparken ülkenin temel meselesinin Kürt sorunu olduğunu söyledi. Bakırhan, iktidarın HÜDAPAR'a verdiği destek için ise "Türkiye'nin başına bela olacak" dedi.

Bakırhan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

'DAHA ÇOK SOKAKTA, MÜCADELE ALANLARINDA OLACAĞIZ'

"İttifakların oluşturulma sebebi sadece seçim olmamalı. Başarı ve başarısızlık da seçime bağlı olmamalı. Biz bu dönem emekçiyle, direnenle, talep edenle yan yana duracağımız bir ittifak zeminini kesinlikle oluşturmalıyız. Bizim varlık sebebimiz bu. Biz bu dönemde daha çok sokakta, sahada, fabrikada, mücadele alanlarında olacağız.

'TÜRKİYE'NİN EN TEMEL MESELESİ KÜRT SORUNU'

Türkiye'nin en temel meselesi Kürt sorunudur. Onu yadsımak, ona yaklaşımı alt bir seviyeye düşürmek doğru değil. Ekonominin içinde bulunduğu kötü durumun sebebi de bu sorundur. Savaşa harcanan her kuruşun, uluslararası güçlere verilen her tavizin temel sebebi de Kürt sorunudur. Bu sorunu öne koymadan işsizlik meselesini nasıl çözeceğiz? Çatışma ortamı sonlanmadan emeklinin 7 bin 500 lirası nasıl artacak? Yani süren çatışmalar sadece Kürt'ü değil 85 milyonu etkiliyor. 85 milyonu etkileyen bir sorunu öne çıkarmak 90'ların geleneğine gitmek değildir.

Bu dönem özgün durumdan kaynaklı Kürt sorunu daha fazla öne çıkabilir. Ama bu emekten yoksulluktan, bileşenlerin taleplerinden uzaklaştığımız anlamına gelmemeli. Bizim Türkiyelileşme iddiamızdan vazgeçmemiz söz konusu olabilir mi? Ama bizi bu ülkeye daha güçlü bağlarla bağlayacak olan şey Kürt meselesinin çözümüdür.

'DEMİRTAŞ, EN ÖNEMLİ AKTÖRLERİMİZDEN BİRİ'

Partimizin eş genel başkanlığını yapmış, hatırı, saygınlığı olan bir insanı yok saymak, yadsımak, dikkate almamak söz konusu olamaz. Bizim geleneğimizde bu yok. Tabii ki bundan sonra da temasımız olacak. Figen Yüksekdağ'la, Gültan Kışanak'la, Leyla Güven'le nasıl temasımız varsa ve olacaksa Selahattin Demirtaş'la da olacak. Arkadaşlarımızla hukukumuz aktif bir şekilde devam ediyor. Eksiklik varsa aile içi meselemizdir. Her halükârda çözülür. Demirtaş bu sürece de katkı sunacak en önemli aktörlerimizden biridir.

'SİSTEM, HÜDAPAR KONUSUNDA BÜYÜK YANLIŞ İÇİNDE'

HÜDAPAR ülkeye, bölgeye ne kazandıracak? Sistem HÜDAPAR konusunda çok büyük bir yanlış içinde. Filistin'de El Fetih, Filistin Kurtuluş Örgütü gibi daha kapsayıcı, seküler oluşumlar yerine Hamas'ı kuran, destekleyen, büyüten İsrail hükümetinin kendisiydi. Belki El Fetih'i geriletti ama Hamas gibi köktendinci, ucube bir tehlike yarattı, dünyanın başına bela etti. HÜDAPAR geçmişte durduğu yerde. Karma eğitimi yok sayan, seküler yaşamı net bir şekilde reddeden, bu toprakların mayasına aykırı şeyleri savunan bir yerde. AKP hükümeti bizim gibi seküler, kapsayıcı, demokrat bir hareketin taleplerini konuşmak yerine, bu toprakların insanlarını başka bir yere itiyor. Bu, biz Kürtlerin değil, kadınların ve tüm Türkiye'nin meselesi olacak. Bugün Batman'da olanla yarın Sincan'da, Zeytinburnu'nda karşılaşacaksınız. Bu meseleyi bastırmak için bu kadar tehlikeli yapılar oluşturmak kısa dönemde onları rahatlatabilir ama uzun dönemde Türkiye'nin başına bela olacak.

'METROPOLLERDE DE BELEDİYELERİMİZ OLACAK'

Biz kayyım atanan belediyelerimizi alacağız. Demokratik bir seçimde zaten oralardan AKP'nin çıkması çok zor. Ayrıca batıdaki Türkiye metropollerinde de belediyelerimiz olacak.

KENDİSİNİ TEBRİK EDEN LİDERLER

Sayın Kılıçdaroğlu, Sayın Davutoğlu, Sayın Babacan aradı. Sol, sosyalist partilerin genel başkanları SOL Parti, EMEP genel başkanları aradı. Meclis'e gittiğim gün ziyarete gelenler de oldu."