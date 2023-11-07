HEDEP'ten Bahçeli'ye yanıt: Selahattin Demirtaş bizim onurumuz ve gururumuzdur

HEDEP Eş Genel Başkanı Tülay Hatımoğulları Oruç, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Selahattin Demirtaş teröristtir" sözlerine yanıt vererek, "Demirtaş bu coğrafyanın onurudur, sevgili Demirtaş bizim onurumuz ve gururumuzdur" dedi. Yerel seçimlere ilişkin mesaj veren Oruç, "Kayyumlara feleğin tokadını vuracağız bu seçimlerde" ifadelerini kullandı.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP) Eş Genel Başkanı Tülay Hatımoğulları Oruç, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Son günlerde yurtlardaki asansör kazalarına değinen Oruç, "Gençler KYK yurtlarında bozuk asansörlerde canlarını kaybediyor. Ama bu iktidar ve bu YÖK tamamen bunlara seyirci kalıyor" dedi.

Oruç, şöyle devam etti: "'Asansörler bozuktu, tamir etmemiştik, binmeseydi bu gençler' diyen anlayış, düpedüz bu katliamı seyretti. Bu bir kaza değildi. O düpedüz bir katliamdı."

İSRAİL'İN SALDIRILARINA TEPKİ

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösteren Oruç, "Gece gündüz demeden İsrail, Gazze'yi bombalıyor. Bu savaş bitene dek mazlum Filistin halkının haklarını savunmaya devam edeceğiz. Dünya bu savaşı izleyerek karşılıyor, bunu kabul etmek mümkün değil. Her an büyük bir insanlık dramı yaşanıyor" diye konuştu.

AKP iktidarını eleştiren Oruç, "İsrail ile askeri ve ticari anlaşmalarınızı devam ettirdiğiniz sürece siz hiçbir şey yapamazsınız, Filistin halkının yanında olamazsınız" dedi.

"TÜRKİYE'NİN DEĞİŞMEYEN İKİ SORUNU VAR"

Oruç, Türkiye'de değişmeyen iki sorunun olduğunu belirterek, "Cumhuriyet'in ilk 100 yılında iktidarlar değişse de değişmeyen iki sorun var bu ülkede. Biri Kürt sorunu, biri Alevi sorunu... Türk, Kürt, Arap fark etmeksizin Alevilerin kültürünü, inancını, kimliğini yok saydılar. Alevi toplumu süreklileşmiş katliam politikalarına maruz kaldı" diye konuştu.

Oruç, şöyle devam etti: "Aleviler, halklar ve inançların hepsi ne zaman haklarına kavuşurlar? Demokratik bir cumhuriyeti inşa ettiğimiz zaman. Demokratik bir cumhuriyette eşit yurttaşlık hakkı temelinde o zaman bu ülkede yaşayan farklı halklar ve inançlar kendini bu ülkede eşit yurttaş görebilirler. HEDEP, Alevi yurttaşlarımızın taleplerini ve haklarını sonuna kadar savunmaya devam edecektir. Aleviler haklarını kazanana dek mücadelemiz devam edecektir."

BAHÇELİ'YE YANIT

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Selahattin Demirtaş teröristtir" sözlerine yanıt veren Oruç, "Demirtaş bu coğrafyanın onurudur, sevgili Demirtaş bizim onurumuz ve gururumuzdur" dedi.

Bahçeli'nin HEDEP için 'bölücü' suçlamasında bulunduğu sözlerine de cevap veren Oruç, "Partimize bölücü diyenler dönüp kendilerine bakacaklar. HEDEP, Türkiye ve Ortadoğu coğrafyası için bütün halkların bir arada bulunabildiği tek model partidir. Aslında tekçi ve ırkçı bir anlayışa sahip olan siyasi partilerden ders alacak halimiz yok" ifadelerini kullandı.

YEREL SEÇİM MESAJI

Yerel seçimlere ilişkin mesaj veren Oruç, "Halkımızla yaptığımız toplantı ve çalışmalarda ortaya çıkan irade tam olarak şuydu; kayyumlara feleğin tokadını vuracağız bu seçimlerde. Ama bunun için gece gündüz demeden çalışmak zorundayız. Halkımızın iradesini gasbedenlere karşı bunu bir onur mücadelesi, bir yaşam hakkı mücadelesi olarak göreceğiz. Hiç kimse seçimlere kadar evinde oturmasın, çalmadık kapı sıkmadık el bırakmayalım. Gidelim ve seçim çalışmalarımızı an itibarıyla başlattığımızı yerellerimizde de ilan edelim" diye konuştu.