HEDEP'ten yerel seçim açıklaması: Türkiye’nin her yerinde adaylarımızla girme eğilimi ortaya çıktı

HEDEP Sözcüsü Ayşegül Doğan, MYK'nin yerel seçimlere 81 ilde kendi adaylarıyla girmesi eğiliminin öne çıktığını, bu kararın PM'ye sunulacağını ifade etti. Doğan, “Türkiye’nin her yerinde yerel seçimlere adaylarımızla girme eğilimi ortaya çıktı. Bu karar PM’de değerlendirilecek” açıklaması yaptı. Doğan aday belirlerken, koşulların uygun olduğu her yerde ön seçim yapacaklarını söyledi.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP) Sözcüsü Ayşegül Doğan, dün başlayan Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısına dair açıklamalarda bulundu.

Doğan, partinin Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan’ın 1 Aralık'ta gerçekleştirdiği Hakkari gezisi sırasında sarf ettiği, “Halkımız bizden her yerde seçime girmemizi istedi” açıklamasını hatırlattı.

Doğan, partinin her yerde aday çıkarma önerisinin MYK toplantısında tartışıldığını aktararak, “Türkiye’nin her yerinde yerel seçimlere adaylarımızla girme eğilimi ortaya çıktı. Bu karar PM’de değerlendirilecek” dedi.

Doğan, "Daha önce birinci ve ikinci parti olduğumuz yerlerde aday adayı başvurularımızın 27 Kasım’da başladığını ve 10 Aralık’a kadar süreceğini açıklamıştık. Batı illerinde de komisyonlarımız kuruldu. Aday adayı başvurularını almaya başladık. Yani Türkiye’nin her yerinde yerel seçimlere kendi adaylarımızla girmek için hazırlıklarımız tamamlandı” ifadelerini kullandı.

"ADAYLAR ÖN SEÇİMLE BELİRLENECEK"



Aday belirlerken Kent Uzlaşısı yöntemini uygulayacaklarını belirten Doğan, koşulların uygun olduğu her yerde ön seçim yapacaklarını söyledi. Ön seçimlerin demokrasi şöleni havasında gerçekleşmesini hedeflediklerini anlatan Doğan, “Hedefimiz şehirdeki her sesi duymaya çalışmak. Aday belirlediğimiz yerdeki en geniş kesimlere ulaşıp her sesi duymak ve şehri yönetecek insanları o sesi katarak belirlemek” diye konuştu.

Ön seçim modelini uygularken bir ilki gerçekleştireceklerini anlatan Doğan, “Yalnızca üyelerimiz, yalnızca bileşen partilerin üyeleri de değil. Demokratik kitle örgütleri, ailelerimiz, dünden bu yana emek vermiş, yöneticilik yapmış herkes bu süreçte sorumluluk alarak bizimle birlikte olabilir, oy kullanabilir. Kent hakkı için emek veren herkesin katılımı ve uzlaşısı ile belirleyeceğiz adayları” ifadelerini kullandı.

Belediye meclis üyelerini ve il genel meclis üyelerinin üçte ikisini ön seçimle belirleyeceklerini ifade eden Doğan, “Kayyımları kalıcı hale getirmeye çalışanlar da bilsinler ki partimize gönül veren, oy veren, seçmen olan ve bunun için ağır bedeller ödeyenler kayyum rejimine en güçlü cevabı kendilerine ve kentlerimize kazandırarak verecekler” dedi.

'BÜYÜKŞEHİRLER DE DAHİL KENDİ ADAYLARIMIZLA GİRMEK ÜZERE HAZIRLANIYORUZ'



Gazetecilerin soruları üzerine partinin büyükşehirlerdeki yerel seçim stratejisini detaylandıran Doğan, “Büyükşehirler de dahil olmak üzere Türkiye'nin her yerinde seçime kendi adaylarımızla girmek için hazırlanıyoruz. MYK'mızdan çıkan eğilim bu şekilde. Bu eğilimi MYK'mızın önerisi olarak PM'miz değerlendirecek” ifadelerini kullandı.