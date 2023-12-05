HEDEP'ten yerel seçim mesajı: "Her yerde kazanmak için yola çıkıyoruz"

HEDEP Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları Oruç, partisinin grup toplantısında konuştu. Yerel seçimlere yönelik mesaj veren Hatimoğulları Oruç herhangi bir ittifak vurgusu yapmadan "Her yerde kazanmak için yola çıkıyoruz" derken TTB'ye kayyum atanmasına da tepki gösterdi.

HEDEP Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları Oruç, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuştu.

4 Aralık Madenciler Günü'nü anan Oruç, Türkiye'deki iş cinayetlerini hatırlatarak, "Rant ve sermaye çıkarları için bu ölümlere göz yumuluyor" dedi.

Madencilerin çok geniş bir mücadele birikimi olduğunu belirten Oruç, iş cinayetlerinde hayatını kaybeden maden işçilerini andı.

İsrail'in Gazze işgali hakkında da konuşan Tülay Hatimoğulları Oruç, ateşkesi sağlayabilecek güçlerin vaktini hamasetle geçirdiğini söyledi.

"ROJAVA'DAKİ İNSANLIK SUÇLARINI UNUTUYOR"

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail Başbakanı Netanyahu için 'Gazze kasabı' dediğini ve Lahey'de yargılanması gerektiği sözlerini hatırlatan Oruç, Erdoğan'a Rojava üzerinden şöyle seslendi:

"Rojava'da insanlık suçu işleyen iktidarın mimarı olduğunu unutuyor. Rojava'daki çocukların nasıl katledildiğini ve kendi payını unutuyor. Lahey'de yargılanacak insanlardan biri de Erdoğan'dır."

KAYYUMLAR, HALKTAN İNTİKAM ALMAK İÇİN GÖREV YAPIYOR

İktidar tarafından belediyelere atanan kayyumların halktan intikam almak için görev yaptığını vurgulayan Tülay Hatimoğulları Oruç, başta Kürt halkı olmak üzere bölgedeki bütün halkların kayyum yönetimlerine direndiklerini söyledi.

"KAYYUM STAJINI HDP'Lİ BELEDİYELERDE YAPTILAR"

TTB Merkez Konseyi'nin görevden alınması hakkında da değerlendirme yapan HEDEP Eş Genel Başkanı, şunları söyledi:

"Sevgili Şebnem Korur Fincancı, bir bilim insanı olarak yaptığı hakiki bir açıklama nedeniyle yargılandı. Güney Kürdistan'da kimyasal silah kullanıldığını defalarca söyledik. Boyun eğdiremediklerine kayyum atayan anlayışı kıınıyorum. Kayyum stajını HDP'nin belediyelerinde yaptılar, kendilerine boyun eğmeyen herkese yaydılar. TBB, demokrasi mücadelesine büyük katkı vermiştir. TBB ile dayanışma içindeyiz."

"KADINLARA VE ENGELLİLERE ÇAĞRI"

Yerel seçimlere yönelik mesajlar da veren HEDEP Eş Genel Başkanı, adayları halk uzlaşısıyla belirleyeceklerini vurgularken kadınlara ve engellilere aday olmaları çağrısı yaptı.

"HER YERDE KAZANMAK İÇİN YOLA ÇIKIYORUZ"

Batı'da da aday başvurularını hızlandırdıklarını belirten Oruç "Her yerde kazanmak için yola çıkıyoruz" dedi.

Kayyumlara karşı mücadele edeceklerini tekrar vurgulayan Oruç, "Her yerde sahadayız. Her sokağı partimizin bayraklarıyla renklendireceğiz. İrade hırsızlarına karşı halkın iradesi kazanacak. 31 Mart'ta AKP-MHP kayyumlarını kendi çukurlarına göndereceğiz" diye konuştu.