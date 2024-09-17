Hediye Güran'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı: "Salim Güran'la ilişkiniz var mı?" sorusuna yanıt

Diyarbakır'da Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "Suç delillerini yok etmek" suçundan tutuklanan amca Fuat Güran'ın 13 Eylül'de gözaltına alınan eşi Hediye Güran'ın, jandarmadaki işlemlerin ardından getirildiği adliyede savcılıktaki sorgusu tamamlandı.

Hediye Güran, ifadesinde, "Ben olay günü Narin'i hiç görmedim. İfademde de belirttiğim gibi Yüksel'in evine iki defa gittim. Ancak her iki defa gidişimde de herhangi bir olaya şahit olmadığım gibi kimseyi de görmedim" ifadelerini kullandı.

Yüksel Güran'ın evine gidiş gelişlerinde Salim Güran'ın kullandığı aracı görüp görmediği sorulan Hediye Güran, "Ben Salim'in kullandığı eşime ait olan aracı kesinlikle görmedim" dedi.

SALİM GÜRAN İLE İLİŞKİSİ VAR MI?

"Salim Güran ile aranızda herhangi bir ilişki var mı?" sorusuna Hediye Güran, "Hayır, kesinlikle böyle bir şey yoktur" yanıtını verdi.

SALİM GÜRAN İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ MÜ?

26 Temmuz'da Salim Güran ile 25 saniyelik sesli görüşme gerçekleştirdiği ve Salim Güran ile arasındaki cevapsız çağrılar sorulan Hediye Güran, "Cevapsız çağrılara ilişkin diyeceğim yoktur. Benim bu çağrılardan haberim yoktur. 25 saniyelik sesli görüşme ise tam olarak hatırlayamamakla beraber Salim'in eşi Melek ile yapmış olduğumuz görüşme olduğunu düşünüyorum. Whatsapp mesaj içeriğini ise hatırlamamaktayım" cevabını verdi.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Hediye Güran, ifadesinde şunları söyledi: "Benim olayla ilgili herhangi bir ilgim kesinlikle yoktur. Zaten ben olay günü Narin'i hiç görmedim. Olay sırasında da köyde şüpheli bir şey duymadım. Kimse benim ifademi etkilemeye çalışmadı. Ben aile toplanarak karar alındığını ya da ifadeler ile ilgili konuştuğuna şahit olmadım. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum."