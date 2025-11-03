Hediyelerin faturası 57,8 milyon TL

AKP iktidarında icracı bakanlıklar da dahil çok sayıda bakanlık, “İktidarın propaganda aracı” olarak kullanıldı. Kabine, hemen her seçim döneminde AKP’ye oy istemek için sahaya döküldü, bakanlar kent ziyaretlerinde AKP il teşkilatlarına ziyaretlerde bulundu. Seçimsiz dönemlerde ise bakanlıkların hemen her icraatı, “İktidarın lütfu” gibi sunuldu.

Faaliyetleri itibarıyla, “Propaganda aracı” olmakla eleştirilen bakanlıklar, yürürlükteki Tasarruf Tedbirleri Genelgesi’ni de kağıt üzerinde bıraktı. BirGün, faaliyet alanları itibarıyla kritik önemi bulunan 11 bakanlığın hediye harcamalarına mercek tuttu.

GENELGE DELİK DEŞİK

Aralarında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile MEB ve İçişleri Bakanlığı’nın da yer aldığı 11 bakanlık, hediye amaçlı aldığı taşınırlar için 2024 yılında toplam 57 milyon 840 bin 253 TL harcadı. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca kamu kurumlarının 2024 yılındaki harcamalarına yönelik hazırlanan kesin hesap raporları ile ortaya konulan fahiş harcama, “Tasarruf Tedbirleri Genelgesi bakanlıklar eliyle deliniyor” eleştirilerinin haklılığını da gözler önüne serdi.

Hediyeye en fazla para harcayan bakanlığın, 22 milyon 488 bin 469 TL’lik hediye harcaması ile Milli Eğitim Bakanlığı olduğu belirtildi. MEB’in ardından İçişleri Bakanlığı, 12 milyon 347 bin 381 TL’lik hediye harcamasıyla İçişleri Bakanlığı ikinci sırada yer aldı.

FAHİŞ HARCAMA

MEB ve İçişleri Bakanlığı’nın yanı sıra hediye için fahiş harcamalara imza atan diğer bazı kamu idareleri ise şöyle sıralandı:

• Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: 8 milyon 357 bin 283 TL

• Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı: 788 bin 503 TL

• Gençlik ve Spor Bakanlığı: 1 milyon 112 bin 100 TL

• Kültür ve Turizm Bakanlığı: 1 milyon 353 bin 571 TL

• Sağlık Bakanlığı: 880 bin 300 TL

• Tarım ve Orman Bakanlığı: 689 bin 937 TL