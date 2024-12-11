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Heidenheim, Başakşehir maçı öncesi son çalışmasını yaptı

UEFA Konferans Ligi'nin 5. hafta maçında yarın RAMS Başakşehir'e konuk olacak Alman temsilcisi Heidenheim, son çalışmasını yaptı.

Ajans Haberleri
  • 11.12.2024 23:01
  • Giriş: 11.12.2024 23:01
  • Güncelleme: 11.12.2024 23:01
Kaynak: AA
Heidenheim, Başakşehir maçı öncesi son çalışmasını yaptı

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda teknik direktör Frank Schmidt yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 15 dakikası basına açıldı. Isınma hareketleri ve koşuyla başlayan idmanın basına kapalı bölümünde taktik çalışıldığı öğrenildi.

RAMS Başakşehir ile Heidenheim arasındaki müsabaka yarın saat 20.45'te başlayacak.

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