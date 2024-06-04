Hekime emeklilik yok

Emekli hekimler de ekonomik sıkıntı yaşıyor. Ankara Tabip Odası’nın (ATO) yaptığı araştırmaya göre, her 4 hekimden 3’ü emekli olduktan sonra çalışmaya devam ediyor.

Haber Merkezi

Ankara Tabip Odası (ATO), SGK’dan emekli olan hekimlerin ortalama 17 bin 500 TL maaşla açlık sınırının altında olduklarını belirterek “Emekli hekim maaşları yoksulluk sınırının üzerine çıkarılmalıdır, hekimlik mesleği toplumsal karşılığı bakımından biriciktir, toplumsal faydası ve değeri bakımından tartışılmaz ve karşılaştırılamaz nitelikteki bu mesleğin emekli mensuplarına da hak ettiği bir aylık bağlanmalıdır” denildi.

Açıklamada, "Odamızın daha önce yaptığı bir araştırmaya göre yaklaşık her 4 hekimden 3’ü emekli olduktan sonra geçinebilmek için çalışma hayatına devam ediyor. Maaşların yetersizliğinden ötürü geçinmek için tekrar işgücü piyasasının bir parçası olan emekli hekimler, güvencesiz koşullarda istihdam edilmeye devam ediyor. Emekli olmuş hekimlerin emekli aylıkları arasında kabul edilemez eşitsizlikler vardır. Bu durum, emekli hekimler arasındaki eşitsizliği derinleştirmektedir’’ denildi. Sorunun çözümü için şu öneriler sıralandı:

• Emekli hekim maaşları yoksulluk sınırının üzerine çıkarılmalıdır.

• Farklı sosyal güvenlik kurumlarından emekli olan hekimler arasındaki gelir adaletsizliği giderilmeli ve bütün kurumlar için yoksulluk sınırının üstüne çıkarılmalıdır.

• Emekli hekimlere ödenen ek ödemelerde çalışan- çalışmayan ayrımı gözetilmeden tüm emekli hekimleri kapsayacak düzenlemeler yapılmalıdır.

• SGK emeklisi hekimlerin çalışması durumunda maaşlarından yapılan yüksek kesintilere son verilmelidir.

• 7200 ek gösterge çalışan ve emekli bütün hekimlere yönelik olarak ayrımsız şekilde hayata geçirilmelidir.

• Emekli hekimlerin evde bakım hizmetleri ve huzurevi gereksinimleri için bir an önce yasal düzenlemeler yapılarak hayata geçirilmelidir.