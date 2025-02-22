Hekime izin yok, nöbet çok

Sağlık Bakanlığı, Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği’nde yeni düzenlemeler yaptı. Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeye göre, aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarının nöbet sistemi değiştirildi. Yönetmeliğe göre, hafta içi nöbetler 8 saat, hafta sonu ise 16 saatten fazla olamayacak ve aile hekimlerine nöbet ücreti ödenecek ancak nöbet izni verilmeyecek.

Ayrıca, ikamet değişikliği yapan yurttaşlar, bir ay içinde aile hekimlerini değiştirmezse, ikamet adreslerine en yakın uygun aile hekimine otomatik olarak kaydedilecek. Ancak bir ay sonunda tekrar aile hekimi değişikliği yapılabilecek. Sağlıkçılar yönetmeliğe tepkili.

‘CİDDİYE ALINMALIYIZ’

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Aile Hekimliği Kolu Başkanı Dr. Sibel Uyan yönetmelikte yapılan değişikliklerin hiçbir anlamının olmadığını söyledi. Uyan, “Sağlık Bakanlığı yönetmelik yaparken ve bu yönetmelikte değişiklik yaparken, sağlık meslek örgütlerini yanına almadığı sürece bu yönetmeliklerin hiçbir gerçekçiliği yok. Yönetmelikler halkın sağlığa erişimin hakkından ve sağlık emekçilerinin özlük hakkından çok uzak. Bakanlık bizim sözümüzü ciddiye almak zorunda” dedi.

Aile sağlığı merkezlerinin bulunduğu binaları kamu hala üzerine almıyor. ‘Uygun bina varsa il sağlık müdürlüğü yer versin’ diyor. Bizler ‘Kamu binası istiyoruz’ dedikçe Bakanlık bundan kaçıyor. Deprem bölgelerinde ASM olarak planlanan binaları ilçe sağlık müdürlükleri aldı bunları biliyoruz. Yurttaşların ve aile hekimlerinin lehine bir durum yok ortada. Nöbet sisteminde yapılan değişiklik yine sorunlu. Devlet ilçeye yaptığı hastanelere çalışan bulamıyor ama ‘Aile hekimleri gelip hastanede nöbet tutsun’ diyor. Nöbet tuttuğumuz için para veriyor ama izin vermiyor. Biz zaten haftada 40 saat çalışıyoruz birde üzerine hastanede nöbet tutmamız isteniyor. Sağlık emekçilerinin atamalarını yapmıyorlar, taşıma suyla değirmen döndürmeye çalışıyorlar. İnsanların alması gereken sağlık hizmetini ve sağlık emekçilerinin emeğini görmezden geliyorlar. Biz birinci basamağa destek alalım derken, bizleri ikinci basamağa destek olarak gönderiyorlar” diye konuştu.

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BAKANLIK’TAN YENİ KARAR

Bakanlık, aile hekimlerine kayıtlı kişi sayılarını düzenledi. Buna göre, entegre sağlık hizmeti sunulan aile hekimliği birimlerinde bin 650 kişi, cezaevi aile hekimliği birimlerinde en az bin kişi, diğer birimlerde ise 2 bin 700 kişi kayıtlı olacak şekilde planlama yapılacak. ASM’lerin taşınması ve yenilenmesiyle ilgili de yeni kurallar getirildi. ASM’ler öncelikle mevcut sağlık merkezleri içinde açılacak. Kentsel dönüşüm, yıkım kararı veya imar düzenlemeleri nedeniyle taşınması gereken merkezler, öncelikle kamuya ait binalara yönlendirilecek. Yeni yapılan ASM’ler için Bakanlık tarafından belirlenen kurumsal kimlik standartları uygulanacak.

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14 MART’TA İŞ BIRAKACAKLAR

Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) içinde yer aldığı 13 sağlık meslek örgütü kasım ayında başlattıkları mücadeleye devam edeceklerini duyurdu. Açıklamada, “Bizim için mücadele günü olan 14 Mart Tıp Bayramı’nda üretimden gelen gücümüzü kullanarak iş bırakıyoruz. Sağlık Meslek Örgütleri olarak halkımızdan ve demokratik kitle örgütlerinden aldığımız güç ile Ankara’da bu mücadelemizi kitlesel bir eylemle yapacağımız çadır eylemimizi başlatacağımızı kamuoyuna duyuruyoruz” denildi.