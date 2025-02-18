Hekime şiddetin neresi mizah?

Haber Merkezi

Türkiye’de sağlık çalışanlarına karşı şiddet olaylarına her geçen gün yenisi eklenirken, siyasilerin söylemleri bu şiddeti daha da körüklüyor. Bunun son örneği AKP Kırklareli Milletvekili Gökhan Sarıçam’ın bir törende sağlıkçıları hedef alarak yaptığı konuşma oldu.

Sarıçam’ın ‘‘Memnuniyetsizlik varsa ben şunu da yaparım, vatandaşa ‘Gidin, sağlık personelinin gırtlağına yapışın. Ben devlet olarak üzerime düşeni yaptım, hizmeti vermeyen onlar’ diye de kışkırtırım’’ açıklaması büyük tepki çekti.

Sözlerinin çarpıtıldığını ileri süren Sarıçam, espri yaptığını savundu. Sarıçam’ı istifaya davet eden sağlık meslek örgütleri ve tabip odaları ‘‘Sağlıkta şiddetin sebebi tam da bu zihniyettir’’ dedi.

Gökhan Sarıçam

BU ZİHNİYETİ KINIYORUZ

Türk Tabipleri Birliği (TTB) yaptığı açıklamada, ‘‘Sağlık alanında yaşanan bütün sorunların sebebi 20 yıldır uygulanan özelleştirmeci politikalarken bunu gözlerden kaçırmak için suçu sağlık çalışanlarına yükleyen ve halka hedef olarak gösteren bu zihniyeti esefle kınıyoruz. Bu zihniyet yüzünden her gün onlarca hekim ve sağlık emekçisi şiddete uğramakta, yaralanmakta, hayatını kaybedenler olmaktadır. Sağlığı yönetenlerin bir halk sağlığı sorunu haline getirdikleri sağlıkta şiddetle mücadele etmemeleri bir gerçek olarak ortada iken bu türden kışkırtmalarla işlenecek suçlara ortak oldukları da açıktır’’ dedi. Sağlık ve Sosyal Emekçileri Sendikası (SES) Genel Merkezi de özür dilemenin yetmeyeceğini belirterek, "Sağlıkta şiddeti teşvik eden, sağlık emekçilerini itibarsızlaştıran bu dil kabul edilemez” derken, Türk Hemşireler Derneği de “Şiddeti meşrulaştıran bu zihniyet değişmedikçe şiddetin önüne geçilemeyeceğini biliyoruz" ifadelerine yer verdi. CHP Sağlık Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz da, “Gülerek yapılan bir espri’ derken özürü kabahati den büyük! Şiddeti teşvik eden bir sözün esprisi olmaz! Eğer gerçekten üzgünse, lafı dolandırmadan açıkça özür dilemeli ve istifa etmelidir” dedi. Birlik ve Dayanışma Sendikası da Sarıçam’la ilgili suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

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SAĞLIKÇILARIN YARISI ŞİDDETE UĞRUYOR

Türkiye genelinde 12 bin 944 sağlık çalışanı ile yaptığı çalışmaya göre mayıs 2023 ile mayıs 2024 arasında işyerinde şiddete maruz kalan sağlık çalışanlarının oranı yüzde 44,7. Yanıt verenlerin yüzde 52,3’ü tüm kariyerleri boyunca en az bir tür işyeri şiddetine maruz kalmış. 2024’ün ilk 6 ayında ise en az 16 doktor şiddet maruz kaldı. Son dönemde yaşanan bazı şiddet vakaları:

• İzmir Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi’nde hastaneye gelen bir kadın ve erkek, cerrahi servisinde hizmet veren hemşire A.Ç.’yi darp etti.

• Muğla Bodrum’da ateş şikâyetiyle ASM’ye gelen hastanın saldırısına uğrayan aile hekimi Mustafa Hürkal Tezvar’ın kalbi durduruldu. Kalbi yeniden çalıştırılan ve tedavisinin ardından sağlığına kavuşan doktor emekli olacağını açıkladı.

• Şişli’de kayınpederinin ameliyatının bir gün ertelenmesine öfkelenen İ.C.A. yakınlarıyla birlikte geldiği hastanede doktora küfredip saldırdı.

• Van’da bir kavga nedeniyle gözaltına alınan şüpheli sağlık kontrolü için getirildiği devlet hastanesinde silahlı saldırıyla uğradı. Şüpheliyle birlikte bir sağlık çalışanı hayatını kaybetti.

• Balıkesir’in Bandırma ilçesinde bulunan 10 No’lu Aile Sağlığı Merkezi’ne saldırı gerçekleştirildi. Aile Sağlığı Merkezi’nin camları taşla kırıldı, kimliği bilinmeyen kişiler hekimlerden birine saldırdı.

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BAKANLIK’TAN SARIÇAM’A SAHİP ÇIKAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanlığı; Pınarhisar’daki açılışta yaptığı konuşmada sağlık çalışanlarını hedef gösterdiği için tepki çeken AKP’li Gökhan Sarıçam’a sahip çıktı. Sarıçam’ın tepkiler karşılığında sosyal medya hesabından yaptığı "Algı, çarpıtma, manipülasyon" açıklamasının üzerinden 1 saat geçmeden Sağlık Bakanlığı da konuya dair açıklama yaptı. ‘‘Yanlış anlaşıldığı ifade edilerek özür dilenen açıklama..." denilerek yapılan açıklamada özetle "Toplumun tüm kesimleri tarafından sağlık çalışanlarımızla ilgili yapılan açıklamalarda hassas olunması gerektiğine inanıyoruz’’ denildi.

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DAHA ÖNCE DE HEDEF GÖSTERİLDİLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Doktorlar az para aldıkları için ayrılıyorlarmış, varsın gidiyorlarsa gitsinler” demişti. Dönemin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da TBMM’de bakanlık bütçesi görüşülürken doktorların daha fazla kazanç için yurtdışına gittiğini iddia etmişti. Koca ‘‘Bizden dolayı değil’’ dedikten sonra "para" işareti yapmıştı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de 2022’de partisinin grup toplantısında ‘‘TTB Hipokrat yeminlerini çiğneyen yüz karalarıdır. Gidişleri olsun da dönüşleri olmasın’’ demişti.