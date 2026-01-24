Giriş / Abone Ol
Hekimhan’da köye inen yavru dağ keçisi ekiplere teslim edildi

Malatya’nın Hekimhan ilçesine bağlı Basak Mahallesi’nde ağır kış şartları nedeniyle köye inen yavru dağ keçisi, bir vatandaş tarafından koruma altına alındı.

Ajans Haberleri
  • 24.01.2026 15:58
Kaynak: ANKA
Haber: Mehmet Duran ÖZKAN

(MALATYA)- Malatya’nın Hekimhan ilçesine bağlı Basak Mahallesi’nde ağır kış şartları nedeniyle köye inen yavru dağ keçisi, bir vatandaş tarafından koruma altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Cuma Arayıcı, mahalleye inen yavru dağ keçisini bulunduğu yerden alarak evine götürdü. Durumun bildirilmesi üzerine Malatya Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri mahalleye gelerek yavru dağ keçisini teslim aldı.

Yavru dağ keçisinin gerekli kontrollerinin yapılmasının ardından doğal yaşam alanına bırakılacağı öğrenildi.

