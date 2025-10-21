Hekimin randevusuna müdahale

Aile hekimlerinin Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) cetvellerine bilgileri ve onayları olmadan müdahale edildiği belirtildi. Bazı aile sağlığı merkezlerinde hekimlerin merkezde bulunmadığı saatlere dahi randevu açıldığı öğrenildi. Aile hekimleri “Bu bir yönetimsel hata değil, sistematik bir saygısızlıktır. Mesleki özerkliğimize müdahaleyi kabul etmiyoruz” dedi.

İstanbul Aile Hekimliği Derneği (İSTAHED) Yönetim Kurulu yaptığı açıklamada, "Tüm saatlerimize; ‘esnek mesai saati’, ‘sahu (sözleşmeli aile hekimliği uygulama eğitimi) eğitimi’, ‘kurum dışı mesai”, “senelik izin” gibi hekimin aile sağlığı merkezinde olmayacağı saatlere bile randevu açılması, mesleki özerkliğimize, çalışma haklarımıza apaçık saldırıdır" dedi. Aile hekimliğinin sadece poliklinik demek olmadığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İşimiz sadece poliklinik yapmak mı? Aşı, bebek-çocuk izlem, gebe-lohusa takibi, koruyucu sağlık hizmeti… Bunları bırakıp sadece randevulu hastalara poliklinik mi yapalım? Hekimin çalışma cetvelini kendi bilgisi dışında değiştirmek, hangi hakla ve hangi akılla yapılabiliyor? Hiçbir kurum, hekimin cetveline izinsiz müdahale edemez. Hekimin bilgisi dışında yapılan her işlem, yönetimsel bir hata değil, sistematik bir saygısızlıktır. Bu durumda randevusuz hastayı kabul edemeyeceğimizin, aşı izlemlere yeterli vakit ayıramayacağımızın ve bundan dolayı oluşabilecek toplum sağlığı sorunlarından Bakanlığın sorumlu olacağının altını çiziyoruz! Mesleki onurumuzu ve emeğimizi korumak için gerekli her türlü hukuki ve idari adımı atacağız."

KABUL EDİLEMEZ

Birlik ve Dayanışma Sendikası ise sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı: "Aylardır, ‘Aile hekiminize randevusuz gidin’ diyerek yıllardır emek vererek oluşturduğumuz randevu sistemimizi bozdunuz. Şimdi de çalışma planımıza aykırı bir şekilde randevular açıp yeniden bizi ve hastalarımızı mağdur ediyorsunuz. Sağlık Bakanlığı’nın iki muayenesinden biri aile hekimliğinde yapılıyor. Günde 76 hasta bakma dayatması getiriyorsunuz. Tüm idari ve bürokratik işlemleri önümüze yığıyorsunuz. Aşı yapmak istiyoruz, aşı göndermiyorsunuz. Grip aşısı yok, söz verdiğiniz HPV aşısı yok. Hatta bebeklerimiz için olan aşılar bile tam değil. Kanser taraması yapmak istiyoruz, aylar sonrasına gün veriyorsunuz. Annelerin, bebeklerin, evlerindeki yaşlıların takiplerini ve tedavilerini yapalım diye bir çalışma planı hazırlıyoruz; onu da bozuyorsunuz. Bizden daha fazla ne istiyorsunuz?"

BDS 3 No’lu Şube de özetle "Aile hekimlerinin merkezi hekim randevu sisteminde açtıkları randevularına, saatlerine ve sayılarına müdahale edilemez. Bu yanlış uygulamayı kabul etmiyor ve derhal geri çekilmesini talep ediyoruz" denildi.