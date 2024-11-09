Hekimler 5 gün iş bırakacak

Aile hekimlerinin ve meslek örgütlerinin ‘‘eziyet yönetmeliği’’ olarak nitelendirdiği "Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği"e tepkiler sürüyor.

Aile hekimlerinin ülke genelinde 3 gün boyunca iş bırakmasının ardından Türk Tabipleri Birliği (TTB) de bir açıklama yaparak 2-6 Aralık 2024 tarihlerinde 5 gün iş bırakma eylemi gerçekleştireceklerini bildirdi.

Türk Tabipleri Birliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sağlık Bakanlığı'nı Uyarıyoruz Bu gidişi kabul etmiyoruz. "Eziyet Yönetmeliği" geri çekilene kadar eylemlerimiz devam edecektir. Meslek onurumuz ve halkın sağlığı için; 2-6 Aralık 2024 tarihlerinde 5 gün iş bırakacağımızı Sağlık Bakanlığı'na ve kamuoyuna duyuruyoruz."

Sağlık Bakanlığı'nı Uyarıyoruz❗



Bu gidişi kabul etmiyoruz. "Eziyet Yönetmeliği" geri çekilene kadar eylemlerimiz devam edecektir.



Meslek onurumuz ve halkın sağlığı için; 2-6 Aralık 2024 tarihlerinde 5 gün iş bırakacağımızı Sağlık Bakanlığı'na ve kamuoyuna duyuruyoruz. pic.twitter.com/1UMuJy4pjq — Türk Tabipleri Birliği (@ttborgtr) November 8, 2024

Yeni yönetmeliğin hasta hekim ilişkisini müşteri ilişkisine çevirdiğine dikkat çeken hekimler, yönetmeliğin iptal edilmesi gerektiği vurguluyor.

"TEK SORUMLU SAĞLIK BAKANLIĞI"

Konuya ilişkin açıklama yapan Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN) Genel Başkanı Dr. Ahmet Kandemir de şunları söyledi:

"Eziyet yönetmeliğine karşı büyük Ankara mitingi ve 3 gün iş bırakma eylemi gerçekleştirmemize rağmen Sağlık bakanlığı bizleri görmemeyi, sesimizi duymamayı tercih etti. Türkiye genelinde görev yapan Aile hekimliği çalışanları olarak; meslek onurumuz, ülke ve halk sağlığının geleceği için 5 gün daha iş bırakma kararı aldık. Bu eylemler sırasında vatandaşların mağdur olmasının tek sorumlusu Sağlık Bakanlığı'dır."

Bu yönetmeliğin uygulanması halinde sadece hekimlerin değil hastaların da büyük mağduriyetler yaşayacağının altını çizen Kandemir, "Yönetmeliği okuyan hastalarımız da yapılacak olan eylemlerde bizlerle olacak" dedi.