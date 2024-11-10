Hekimler 5 gün iş bırakacak

HABER MERKEZİ

Aile hekimlerinin ve meslek örgütlerinin ‘‘eziyet yönetmeliği’’ olarak nitelendirdiği "Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği"e tepkiler sürüyor.

Aile hekimlerinin ülke genelinde 3 gün boyunca iş bırakmasının ardından Türk Tabipleri Birliği (TTB) de bir açıklama yaparak 2-6 Aralık 2024 tarihlerinde 5 gün iş bırakma eylemi gerçekleştireceklerini bildirdi.

Türk Tabipleri Birliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Sağlık Bakanlığı'nı Uyarıyoruz Bu gidişi kabul etmiyoruz. "Eziyet Yönetmeliği" geri çekilene kadar eylemlerimiz devam edecektir. Meslek onurumuz ve halkın sağlığı için; 2-6 Aralık 2024 tarihlerinde 5 gün iş bırakacağımızı Sağlık Bakanlığı'na ve kamuoyuna duyuruyoruz."

Yeni yönetmeliğin hasta hekim ilişkisini müşteri ilişkisine çevirdiğine dikkat çeken hekimler, yönetmeliğin iptal edilmesi gerektiği vurguladı

KULAKLARINI TIKIYOR

Konuya ilişkin açıklama yapan Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN) Genel Başkanı Dr. Ahmet Kandemir de şu ifadeleri kullandı: "Eziyet yönetmeliğine karşı büyük Ankara mitingi ve 3 gün iş bırakma eylemi gerçekleştirmemize rağmen Sağlık bakanlığı bizi görmemeyi, sesimizi duymamayı tercih etti. Türkiye genelinde görev yapan Aile hekimliği çalışanları olarak; meslek onurumuz, ülke ve halk sağlığının geleceği için 5 gün daha iş bırakma kararı aldık. Bu eylemler sırasında vatandaşların mağdur olmasının tek sorumlusu Sağlık Bakanlığı'dır." Bu yönetmeliğin uygulanması halinde sadece hekimlerin değil hastaların da büyük mağduriyetler yaşayacağını vurgulayan Kandemir, "Yönetmeliği okuyan hastalarımız da yapılacak olan eylemlerde bizlerle olacak" dedi.

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BAKAN YÖNETMELİĞİ SAVUNDU

Hekimler yönetmeliğe isyan ederken Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ise yönetmeliği savundu. Memişoğlu, aile hekimliği sistemindeki değişiklikler ve konuyla ilgili tartışmalara ilişkin "Şunu net ifade edeyim, Sağlık Bakanlığı olarak açıkladığımız yeni aile hekimliği yönetmeliği, aile hekimlerinin tanı ve tedavisine müdahale etmiyor; reçete yazma özgürlüğünü de ortadan kaldırmıyor" dedi.