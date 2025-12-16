Hekimler alanlara çıktı: "Maaş kesintilerine son verin"

HABER MERKEZİ

Sağlık Bakanlığı'nın Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği gerekçe göstererek aile sağlığı merkezlerinde (ASM) çalışan hekim, ebe ve hemşirelerin maaşlarından kesintiye gitmesi, sağlık emek ve meslek örgütleri tarafından protesto edildi. Aile hekimleri "Sağlık Bakanlığını tekrar uyarıyoruz. Daha fazla mağduriyet yaratmadan bu uygulamadan biran önce vazgeçin" çağrısı yaptı.

Hastaların bir yıl boyunca hastalanmadığı ve ASM’lere gitmediği gerekçe gösterilerek, 15 Aralık itibariyle aile hekimlerinin maaşından 8-10 bin TL, ebe ve hemşirelerden 5-6 bin TL civarı kesinti yapıldığı öğrenildi.

Yaşananları protesto etmek için Çemberlitaş'taki İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü önünde bir araya gelen aile hekimliği sendikaları "Hesap kitap değil, hekimlik yapmak istiyoruz", "Pozitif performans dediniz, maaşları negatife çevirdiniz", "Emeğimizin karşılığını istiyoruz" yazılı pankartlar açtı. Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Dr. Ahmet Mehlepçi, “Sağlık Bakanlığı sağlık hizmetini sayılara indirgemiş, Aile Sağlığı Merkezlerini çağrı merkezine çevirmiş, çalışanı güvencesiz bırakmıştır. Bordromuzda 20 kalem performans var. Performans dedikleri maaşımızın gaspıdır. Yaşadığımız tüm sorunların başında bu performans sistemi ve sağlığın ticarileştirilmesi olduğunu görüyoruz” dedi.

Aile hekimliği sisteminin hem vatandaşlar hem de çalışanlar için sürdürülemez bir hale geldiğini vurgulayan Mehlepçi, şöyle devam etti:

“Bizim işimiz koruyucu sağlık hizmeti vermek yani vatandaşın hastalanmasını önlemek. Nasıl bir saçmalıkla karşı karşıyayız. Hastaya ilaç yazdığınızda bizim maaşınızdan kesilmesi, hasta hastaneye gittiğinde bizim maaşınızdan kesilmesi, hasta bize düşük puan verdiğinde maaşımızdan kesilmesi hangi mantığa hangi akla uygun?”

BEDELİ BİZE ÖDETİYORLAR

Bakanlığın aşı tedarik problemi yaşattığını da hatırlatan Dr. Mehlepçi “Aşıyı yapamadığımız zaman maaşımızdan kesinti ile karşılaşıyoruz Getiremedikleri aşıların bedelini bizlere ve yoksulluk sınırının yarısı kadar maaş verdikleri ebe hemşirelere ödetiyorlar. Vatandaşa, 'Gidin, aile hekiminiz size randevu alsın' deniyor. Çözemedikleri randevu krizini de bize yıkmak istiyorlar. Veremedikleri hizmetlerin sorumlusu olarak aile hekimi gösterilmek isteniyor. Çünkü sistemin eksikliklerinin aksaklıklarının sorumluluğunu çalışanlara yıkmak siyasi bir tercih. Kanser taramaları için gel taramanı yaptır diye SMS atmayı bilen bakanlık, “Gel, aşını yaptır” demeyi bilmiyor. Oy korkusuyla, aşı karşıtlarına en ufak bir söz söylenmiyor. Ebe ve hemşirelerin maaşını kesmeyi biliyor" dedi.

BİZ BURADAYIZ

Grup adına ortak açıklamayı İstanbul Aile Hekimliği Derneği'nden (İSTAHED) Dr. Çınla Nişli Kaya okudu. "Sağlık Bakanlığı bizi duyuyor musunuz?" denilen açıklamada özetle şu ifadelere yer verildi:

"Eziyet Yönetmeliği”nin hayata geçirilmesinin üzerinden bir yıl geçti. Yapılan değişikliklerle, yurttaşlarımızın hastaneye daha çok gitmesine ve daha çok para harcamasına zemin hazırlandı. Son yıllarda sağlık çalışanlarının mutlu olamadığı, işine yabancılaştığı, tükendiği, halkın da iyi sağlık hizmeti alamadığı bir düzen yarattınız. Verdiğiniz sözlerin birini bile gerçekleştirmediniz. Bizi de bu düzenin bir parçası haline getirmek için baskı ve cezalarınızla tüm gücünüzle saldırdınız. Ancak biz kendimize ve hastalarımıza verdiğimiz sözle, mesleğimizin onurunu korumak için, sağlığa ve mesleğimize yaptığınız bu saldırılara karşı bugün buradayız. Performansa dayalı olmayan, emekliliğe yansıyan emeğimizin tam karşılığı olacak, insani tüm ihtiyaçlarımızı rahatça karşılayabileceğimiz tek kalem ücret istiyoruz. Kamu tarafından yapılmış, donanımı ve tüm ihtiyaçları karşılanmış, sağlık hizmeti vermeye uygun, güvenli Aile Sağlığı Merkezleri istiyoruz. Mesleğimize müdahale edilmeyen, puanlama sistemi ile memnuniyet nesnesi haline getirilmeyen, baskıların, cezaların son bulduğu, halkımıza öncelikle koruyucu ve iyi sağlık hizmeti verebileceğimiz ortamı sağlayan sağlık yönetimi istiyoruz."

Fotoğraf: Ankara İl Sağlık Müdürlüğü önü

HEKİMİZ, HAFİYE DEĞİLİZ

Ankara'da İl Sağlık Müdürlüğü önünde yapılan açıklamada da ise şunlara yer verildi: "Aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanları, son derece yıpratıcı bir performans sisteminin baskısı altındadır. Günlük 70’i aşan yoğun poliklinik sayılarına rağmen, bizlerden bir hekim gibi değil, adeta bir veri giriş memuru gibi günlük binlerce veriyi sisteme girmemiz beklenmektedir. Nüfus başı katsayıların artırılması gerekirken, “pozitif performans” adı altında çok sayıda yeni parametreyle kesintiler devreye sokulmuştur. Bizler gerçekten çok ağır bir iş yükü altındayız. Akla, mantığa ve bilime aykırı zorlayıcı uygulamaların artık değiştirilmesini istiyoruz. Devlet tarafından hakkında arama kararı bulunan yaklaşık 1 milyon kişi Aile Sağlığı Merkezine gelmezse, bunun bedeli bizim ücretlerimizden kesilmektedir. Bizlerden hem hekimlik, hem dedektiflik yapmamız istenmektedir. Bizler hekimiz, hafiye değiliz!"