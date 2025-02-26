Hekimler Ankara'ya yürüyor: Başka bir sağlık sistemi mümkün

Haber Merkezi

Türk Tabipleri Birliği (TTB), 14 Mart Tıp Bayramı öncesi“Başka bir sağlık sistemi, başka bir hekimlik ortamı mümkün” harekete geçirdikleri eylem programı kapsamında İstanbul’dan Ankara’ya “Beyaz Yürüyüş” başlattı. TTB Merkez Konsey Başkanı Prof. Dr. Alpay Azap, sağlık sisteminin mevcut şekilde yürüyemediğini belirterek, daha iyi bir sağlık sisteminin mümkün olacağını söyledi. Azap "TTB daha iyi bir sağlık sisteminin nasıl kurulacağını önümüzdeki haftalarda tüm sağlık çalışanlarına, halkımıza ve yöneticilere anlatacak. Bu Beyaz Yürüyüşü bu amaçla düzenliyoruz” dedi.

Hekimler, dün akşam Kadıköy'deki İskele Meydanı’nda bir araya gelerek basın açıklaması yaptı. Açıklamaya TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Alpay Azap ile çok sayıda sağlık çalışanı katıldı.

Ayrıca açıklamaya, sendikalar, siyasi parti temsilcileri de destek verdi. Burada konuşan Prof. Dr. Alpay Azap, hekimlerin ve sağlıkçıların çok sayıda sorunu olduğunu belirterek "Sadece bizlere kulak verilmesi ve hastalığı değil, sağlığı merkeze alan, sağlıkçıları merkeze alan bir sistemin kurulması yeterlidir. TBB daha iyi bir sağlık sisteminin nasıl kurulacağını önümüzdeki haftalarda tüm sağlık çalışanlarına, halkımıza ve yöneticilere anlatacak. Bu Beyaz Yürüyüşü bu amaçla düzenliyoruz” dedi. Yürüyüşleri boyunca İstanbul, Gebze, İzmit, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, son olarak Ankara’da olacaklarını belirten Azap, gittikleri yerlerde hekim ve yurttaşlarla buluşacaklarını söyledi. Yurttaşlara, hekimlere, sağlık çalışanlarına daha iyi bir sağlık sisteminin mümkün olduğunu herkese anlatacaklarını belirten Azap, “Bütün halkımızı, hekimlerimizi bu yürüyüşe katılmaya davet ediyoruz. Biz 14 Martı daha iyi bir sağlık sistemiyle, sağlık çalışanlarının emeklerinin karşılığını aldığı, hekimlerin değer gördüğü bir sağlık sistemini kurmak için hep birlikte konuşup tartışacağımız ve paylaşacağımız bir hafta olarak geçireceğiz. 14 Mart’tan sonra başka bir koruyucu hekimliği, 1’inci, 3’üncü basamak sağlık sisteminin, tıp eğitiminin ne kadar kolayca hayata geçirilebileceğini herkese anlatacağız" diye konuştu.

"SORUNLAR DAHA BÜYÜK"

İstanbul Tabip Odası (İTO) Başkanı Prof. Dr. Osman Küçükosmanoğlu ise “Beyaz Yürüyüş”ün umut verici olduğunu belirterek “Kasım 2021’de kısmen de olsa sonuç aldığımız yürüyüşün daha güçlüsünü olacağına inanıyorum. Çünkü bu sefer sorunlar daha büyük. Sadece sağlık çalışanların değil, halkın da yaşadıkları sorunları dile getirerek, büyük bir programla geliyoruz. Destek için gelen tüm herkese teşekkür ediyorum. Bu yürüyüşte hep gücünüzü arkamızda hissedeceğiz” dedi. Beyaz Yürüyüş için hekimler dün sabah Kadıköy'den yola çıktı. Hekimler dün ilk durakları olan Gebze Kent Meydanı’nda bir açıklama yatı. “Başka bir sağlık sistemi, başka bir hekimlik ortamı mümkün” pankartı açan hekimler “Sağlık haktır, satılamaz”, “Sağlıkta şiddet sona ersin” ve “Örgütlü emek, sağlıklı toplum” yazılı dövizler taşıdı, “Hekimler yalnız değildir”, “Birleşe birleşe kazanacağız” ve “Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz” sloganları atıldı.

"ÇOK YILGINIZ"

Burada konuşan Kocaeli Tabip Odası Genel Sekreteri Kenan Cibaroğulları bunun bir başlangıç olduğunu belirterek şunları söyledi: “Bir bütünün bütün parçaları olarak çok yılgınız. Hekimler, sağlık çalışanları, artan iş yükü, iş baskısı, 5 dakikada hasta muayenesi, maddi zorluklar ve siyasette sistemin hatalarının hekime yüklenmesi nedeniyle hekime karşı, sağlık çalışanlarına karşı yapılan rahatsız edici davranışlar nedeniyle çok yılgın, bitkin, isteksiziz. Peki, bu bütünün diğer parçası siz yurttaşlar mutlu musunuz? Hastanelerden bir şekilde randevu bulsanız bile modern ve daha büyük olduğu gözüken binalarda sağlık hizmeti aldığınızda sağlığınıza kavuşabileceğinizi ve bunun bir şekilde daha iyi bir sonuca geldiğini düşünüyor musunuz? Peki ya sonra, ameliyat günü alabiliyor musunuz? Mutlu musunuz özetle? Sağlık sadece fiziksel olarak değil, ruhsal olarak da iyilik hâlidir. O yüzden mutluluk da aslında sağlığımızın bir parçası. Ne yazık ki sanıyorum, çoğumuz için bu sorunun cevabı hayır olacak. Biz de yılgınlığımızı bir kenara atmak zorundayız. Bu daha başlangıç diyoruz. Sağlık sistemi çöktü. Yeni bir sağlık sistemi, başka bir hekimlik ortamı mümkün diyoruz.”

TTB Merkez Konseyi 2. Başkanı Prof. Dr. Pınar Saip de Gebze’nin bir işçi bölgesi olduğunu belirterek en fazla iş cinayetlerinin yaşandığı yerlerden birisi olduğunu söyledi. Saip, şöyle konuştu:

“Bunlar niçin oluyor? Çünkü iş yeri hekimlerimiz bağımsız koşullarda çalışamıyor. Kendileri taşeronlar aracılığıyla iş yeri patronlarının emri altında çalışmak zorunda. Oysa bağımsız bir iş yeri hekimliği mümkün. Sağlıklı koşullarda işçilerimizin çalışması mümkün. İş cinayetleri, önlenebilir ölümler arasında. Gebze’de diğer bir önlenebilir ölüm hava, sanayi kirliliği ve bunların yol açtığı hastalıklar. Biz bunları biliyoruz. Ülkemizde maalesef Sağlık Bakanlığı, hastaların çok fazla olmasıyla övünüyor. Yılda 1 kişi 11 kez hastaneye başvuruyor. Bu övünülecek bir şey değil. Mühim olan halkımızın hastalanmaması, bunun için de iş yeri güvenliğinin önlemlerinin alınması, halk sağlığı önlemlerinin alınması, parasız eğitim ve sağlık hizmetinin alınması, ulaşılabilir olması, bunlara nitelikli yetişmiş hekimlerin olması, sağlık çalışanlarının olması, yeterince beslenmemiz gerekli ancak böyle sağlıklı olabiliriz. Koruyucu hekimlik böyle olabilir. Birinci basamak sağlık hizmetlerinin özellikle güçlendirilmesine büyük bir ihtiyaç var. Biz başka bir sağlık sistemi mümkün diyoruz. Bunların hepsi olabilir. Yeter ki bütçeden buna daha fazla pay ayrılsın. Tüm basamaklara gerekli destek verilsin. Bizler hastalarımıza yeterince zaman ayırabilelim, onların dertlerini dinleyelim. Bir set zinciri kurulsun ve onları sağlıklı bir şekilde sürecek katabilelim. Bu daha başlangıç diyoruz. Daha iyi bir Türkiye’yi kurmak için de hep birlikte mücadelemize devam edeceğiz.”